HAVELSAN'ın yeni rotası belli oldu! Romanya'ya ilk ihracat gerçekleştirilecek...

Entegre Sınır Gözetleme Sistemi Modernizasyonu Projesi ihalesini kazanan HAVELSAN, Romanya'ya ilk ihracatını gerçekleştirecek. Sözleşme kapsamında, Romanya'nın mevcut sistemi çalışırken hizmet kesintisi olmadan yeni teknoloji radar, elektro-optik sistemler ve bilgi teknolojileri donanımı değiştirilerek HAVELSAN ürünü MATRA Sahil Gözetleme ve Gemi Trafik Yönetim Yazılımı ile teçhiz edilecek.

HAVELSAN, Romanya İçişleri Bakanlığına bağlı sınır polisi tarafından deniz sınır güvenliğine yönelik ihaleyi kazandı.Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen sınır gözetleme sistemi çözümleri, son dönemde ihracat başarılarıyla dikkati çekiyor.

Sınır bölgelerinin izlenmesi ve güvenlik tehditlerinin tespit edilmesi gibi ihtiyaçları karşılayan entegre çözümlere farklı ülkeler tarafından ilgi gösteriliyor.

İleri teknolojik çözümler ve yazılım tabanlı uygulamalara imza atan HAVELSAN, Romanya Entegre Deniz Sınır Gözetleme Sistemi (SCOMAR) Modernizasyonu Projesi ihalesi kapsamında bu ülkeye ilk ihracatını gerçekleştirecek.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Sınır Polisi Karargahında düzenlenen törende, sözleşmenin imzası Romanya Sınır Polisi Genel Müfettişi Quaestor Cornel-Laurian Stoica ile HAVELSAN Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Savaş Yanık tarafından gerçekleştirildi. Törende, Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da hazır bulundu.

Sözleşme kapsamında, Romanya'nın mevcut SCOMAR sistemi çalışırken hizmet kesintisi olmadan yeni teknoloji radar, elektro-optik sistemler ve bilgi teknolojileri donanımı değiştirilerek HAVELSAN ürünü MATRA Sahil Gözetleme ve Gemi Trafik Yönetim Yazılımı ile teçhiz edilecek.

Sistem; Romanya'nın Karadeniz kıyısı Köstence'deki Rumen Sahil Güvenlik Komutanlığının merkezinden yönetilecek.

HAVELSAN tarafından 24 aylık sürede teslim edilmesi planlanan sistem, ⁠Romanya'nın Karadeniz kıyılarının bölgesel, ara bölge ve münhasır ekonomik bölgesini içeren 100 deniz millik alandaki canlı deniz resmini oluşturarak, kolluk kuvvetlerine deniz durumsal farkındalığı sağlayacak.

⁠Sahil gözetleme ve sınır kontrolü, arama ve kurtarma faaliyetleri, kaçakçılık, düzensiz göç ve kanunsuz balık avcılığı ile mücadele yeteneklerini artıracak sistem, ülke teşkilatlarından Deniz ve Liman Güvenliği, Deniz Gümrük Kontrolü, Deniz Çevre Koruma ve

Farkındalık, Denizde Arama/Kurtarma ve Balıkçılık Denetleme/Kontrol Birimleri ile bilgi değişimi sağlayacak.

NATO'NUN TATBİKATINDA KULLANILDI

Türk savunma sanayisinin sahip olduğu kabiliyetlerle boğazlardaki tüm gemi trafik hareketlerini milli bir sistemle izlemek, organize etmek ve yönetmek için geliştirilen HAVELSAN Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Yazılımı MATRA, Romanya'nın da katıldığı NATO'nun Deniz Güvenliği Tatbikatı'nda başarıyla kullanılmıştı.

VTS Yazılımı, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi için geliştirildi. Sistem sayesinde, gemilerle etkileşim en üst seviyede tutuluyor, boğazlardaki tüm gemi trafik hareketleri milli bir sistemle izleniyor, organize ediliyor ve yönetiliyor.