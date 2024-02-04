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    • Türk özel harekat polislerinin performansı göz doldurdu: Gücümüzü göreceksiniz

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    BAE, Özel Harekat, SWAT, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen SWAT yarışmasına Türk özel harekat polisleri de katıldı. "Türk'ün gücünü göreceksiniz" diyerek sahaya inen polislerimizin başarılı performansı göz doldurdu.

    BAE SWAT Challenge 2024 Organizasyon Komitesi, 3 Şubat'ta Al Ruwayyah'daki Training City'de başladı.

    5 ANA KATEGORİDE YARIŞIYORLAR

    Bu yılki yarışmada dünya standartlarında taktik ekipler Taktik Yarışma, Saldırı Yarışması, Memur Kurtarma, Yüksek Kule Yarışması ve Engelli Parkur olmak üzere beş ana kategoride yarışacak. Öte yandan programda K9 birimi gösterisi, Ceza Soruşturması Genel Departmanı tarafından düzenlenen Dubai Polisi E-Spor Turnuvası ve Dubai Polisi Atlı Birimi'nin de gösterisi yer alacak.

    GÖZ DOLDURDULAR

    Yarışma kapsamında platforma inen Türk Özel Harekat Polisi'nin performansı da göz doldurdu. "Türk'ün gücünü göreceksiniz" diyerek sahaya inen polisler farklı alanlarda hem engelleri aşıp fiziksel performans sergiledi hem de silahla başarılı atışlar yaptı.

     
    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BAEÖzel HarekatSWAT
    Haberler > Dünya > Türk özel harekat polislerinin performansı göz doldurdu: Gücümüzü göreceksiniz
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