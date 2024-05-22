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Türkiye bastırdı tutuklama çıktı! Netanyahu’ya hapis Ankara delilleriyle

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye bastırdı tutuklama çıktı! Netanyahu’ya hapis Ankara delilleriyle
Ucm, İsrail, Tutuklama, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı vermesinde Türkiye’de tedavi gören Filistinlilerin ifade, fotoğraf ve videoları önemli rol oynadı.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın savaş suçu işlediğine yönelik görülen davada, savcının tutuklama talebinde bulunması, 75 yıldır süren işgal sürecinde ilk kez kazanılmış bir adım olarak değerlendirildi. Tutuklama talebi çıkmasında Türkiye’nin sunduğu delillerinin büyük etkisi olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Türkiye’ye tedavi için getirilen yaralı Filistinlilerin ifadeleri, fotoğraflar ve video görüntüleri ile dava dosyasına lojistik destek verdi. İstanbul 2 No.lu Baronun yaptığı başvuru sonrasında birçok yeni delil de dosyaya eklendi. Ek deliller arasında özellikle Filistinli yaralıların şahitlikleri ve ifadeleri geniş bir şekilde yer aldı

“SOYKIRIM ZİKREDİLMEDİ”

Uluslararası Ceza Mahkemesinden çıkan tutuklama kararını gazetemize değerlendiren Milletlerarası Hukuk Uzmanı Hakan Erkiner, Netanyahu ve Gallant’ın “insanlığa karşı ve savaş suçları” ile suçladığının altını çizdi. Savcının gıda yardımı almak için bekleyenlere yönelik saldırılara da değindiğini ifade eden Erkiner, soykırım zikredilmeden, soykırımı çağrıştıran suçlamalarda bulunulduğunu vurguladı.

“HUKUKİ KILIF HAZIRLANDI”

Tutuklama talebinde yöneltilen suçların, silahlı çatışma olarak değerlendirdiğini belirten Erkiner, şunları kaydetti: Ön yargılama dairesi büyük ihtimalle tutuklamaya karar verecek. İsrail ise Netanyahu hakkında bir dava açılırsa UCM’de yargılanıyormuş gibi gereği yerine getirilmiş sayılır. İsrail’de bu kişiler yargılanıp, göstermelik ev hapsi gibi bir ceza alırlarsa UCM’de yargılanmazlar. Hukuken de bunun kılıfının hazırlanmış olduğunu görebiliriz. Sadece Hamas lideri Haniye ve diğer üyelerinin divanda yargılandığı bir resimle de karşılaşabiliriz. Bu muhtemel bir şey.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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