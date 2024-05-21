Avrupa ülkeleri arasında ilk oldu! Norveç'ten Netanyahu için tutuklama kararı

Gazze'de işledikleri savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Avrupa'dan ilk destek Norveç'ten geldi. Norveç Dışişleri Bakanı Eide, karar çıkarsa Netanyahu'yu tutuklayacaklarını açıkladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de işledikleri savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı talep etmişti. ABD ve Avrupa'dan söz konusu karara tepki gelirken Norveç'ten dikkat çeken açıklama geldi.

NORVEÇ İLK AVRUPA ÜLKESİ

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Norveç’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkarması halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu tutuklayacağını açıkladı. Norveç böylelikle Netanyahu’yu tutuklayacağını açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu.

KARAR ÇIKARSA TÜM AVRUPA ÜLKELERİ UYGULAMAK ZORUNDA

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yaptığı açıklamada, "Eğer Netanyahu ya da hakkında suçlama bulunan Hamas liderlerinden biri Norveç'e gelirse, uluslararası hukuk gereği bunu yapmakla yükümlüyüz. Aynı durum Avrupa'daki tüm ülkeler için de geçerlidir" dedi.

Öte yandan Güney Afrika, Fransa, Belçika ve Slovenya, UCM Başsavcısı Karim Ahmad Khan’ın Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunmasına destek vermişti.