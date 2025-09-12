Türkiye neden Hanoi’yi seçti? Perde arkasındaki mesaj Batı'yı şoke etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnamlı mevkidaşı General Phan Van Giang’ın daveti üzerine Hanoi’ye resmi ziyarette bulundu. Güler, başkentteki temasları kapsamında Ho Chi Minh Mozolesi’ni ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu, ardından Vietnam Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşılandı.

Törenden sonra iki bakan, heyetlerle birlikte ikili savunma işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

'İLK KEZ' DEDİLER

Ziyaret kapsamında, Türkiye ilk kez subaylarını Vietnam’ın Ulusal Savunma Akademisi’ne gönderecek, ayrıca Askeri Bilim Akademisi’nde Türk subaylarına Vietnam dili eğitimi verilecek.

Türkiye de kendi topraklarında Vietnamlı subay ve öğrencileri kabul etmeye hazırlanıyor.

Güler ayrıca, Vietnam Cumhurbaşkanı Luong Cuong tarafından kabul edildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

'SAVUNMA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI ETKİN UYGULANACAK'

Vietnam Savunma Bakanı General Phan Van Giang,“Yaklaşık 50 yıllık diplomatik ilişkilerimizin geldiği noktada, özellikle savunma alanında büyük bir işbirliği potansiyeli var” şeklinde konuştu.

General Giang ayrıca, Temmuz 2025’te imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması’nın etkin uygulanacağını, iki ülkenin eğitim, savunma sanayisi, askeri ticaret ve BM barış gücü operasyonları alanında işbirliğini derinleştireceğini kaydetti.

YENİ ALANLARDA İŞBİRLİĞİ: DONANMA, HAVA KUVVETLERİ, SİBER GÜVENLİK Görüşmelerde, donanma, hava kuvvetleri, siber güvenlik, mühendislik ve mayın temizleme gibi yeni işbirliği alanlarının araştırılması kararlaştırıldı. Vietnam tarafı, Türk savunma sanayi şirketlerinin Vietnam Defence Expo 2024’e katılımından duydukları memnuniyeti dile getirdi ve gelecekteki fuarlarda da Türk firmalarını görmek istediklerini vurguladı. TÜRKİYE'NİN 'ASYA YENİDEN' VİZYONUNDA VİETNAM ADIMI Analistlere göre, bu ziyaret Türkiye’nin 2019’da başlattığı “Asya Yeniden” girişiminin önemli bir parçası. Girişim, Türkiye’nin Asya-Pasifik bölgesinde siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında daha güçlü varlık göstermesini hedefliyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail Ermagan, “Türkiye’nin Asya’ya yeniden odaklanması, geleneksel dış politika kalıplarından en önemli kopuşlardan biri oldu” şeklinde konuştu. Asya uzmanı Lokman Karadağ ise, “Bu, Batı’yı terk etmek değil; stratejik özerklik arayışı ve farklı bloklara bağımlılıktan kaçınma girişimidir” değerlendirmesinde bulundu.

VİETNAM: GÜNEYDOĞU ASYA'DA STRATEJİK ORTAK

100 milyonu aşkın nüfusu, hızla büyüyen ekonomisi ve savunma modernizasyonuna yaptığı yatırımlar ile Vietnam, bölgenin yükselen güçlerinden biri.

Ermagan, “Vietnam, Güneydoğu Asya’nın güvenlik mimarisi açısından en kritik devletlerden biri. Türkiye’nin buradaki varlığı hem zamanında hem de gerekli” dedi.

Türkiye’nin savunma sanayi ürünleri de Vietnam için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Karadağ, “Türkiye, Batılı üreticilerden farklı olarak teknoloji transferine açık. Bu, modernize olmak isteyen ordular için Türkiye’yi cazip kılıyor” ifadelerini kullandı.

SAVUNMA İŞBİRLİĞİNDEN KÜLTÜREL DİPLOMASİYE

Ziyaretin öne çıkan yönü savunma sanayisi olsa da, Türkiye yumuşak güç araçları ile de bölgede etkinliğini artırıyor. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Diyanet gibi kurumların Güneydoğu Asya’daki faaliyetleri, kültürel diplomasi ve insani yardım alanında önemli bir rol oynuyor.

ZORLUKLAR VE FIRSATLAR: ÇİN, HİNDİSTAN VE TİCARET DENGELERİ

Türkiye’nin Asya açılımı bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Çin ile Kuşak ve Yol Girişimi, Hindistan ile ise Keşmir meselesi öne çıkan başlıklar.

Ancak uzmanlar, Türkiye’nin Vietnam gibi ülkelerle geliştireceği ilişkilerin, Hindistan’ı da Ankara ile daha pragmatik işbirliğine yöneltebileceğine inanmakta.

Türkiye-Vietnam ticaret hacmi yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde. Türkiye’den çelik, pamuk ipliği ve gıda ürünleri ihraç edilirken; Vietnam’dan elektronik, tekstil ve makine ithalatı yapılıyor. İki taraf da ticaretin çeşitlendirilmesi için fırsatlar görüyor.

'TÜRKİYE, ARTIK KÜRESEL BİR OYUNCU'

Prof. Ermagan, “Türkiye’nin savunma sanayisi dünya sıralamasında üst basamaklarda. En büyük zorluk uluslararasılaşma. Güler’in Vietnam ziyareti, bu alanda yüksek profilli bir fırsat” dedi.

Karadağ ise, “Türkiye’nin Asya’daki varlığı, eski ittifakları bırakmak değil; küresel pazarlık gücünü artırmakla ilgili. Ankara artık sadece ikincil bir oyuncu değil, proaktif bir ortak olmak istiyor” ifadelerini kullandı.