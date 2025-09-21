Türkiye’nin gizli silahı ANKA-3, ABD basınında manşet oldu! "ABD ve Rusya hiyerarşisini altüst edecek"

ABD merkezli The National Interest dergisi, Türkiye’nin geliştirdiği ANKA-3 insansız hava aracına dair kapsamlı bir analiz yayımladı. Brandon J. Weichert imzalı yazıda, Türkiye’nin savunma sanayisindeki dönüşümü ve ANKA-3’ün bölgesel dengeleri nasıl etkileyeceği ele alındı.

"TÜRKİYE'NİN İHA ATILIMI ORTA DOĞU'DAKİ ASKERİ DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK"

Makalede ANKA-3 için, "Türkiye'nin ANKA-3 gizli drone'u, insansız savaş hava araçları alanında büyük bir sıçrama niteliğinde olup, ülkenin gelişen savunma sanayisini gözler önüne seriyor" ifadeleri kullanıldı.

Weichert, ANKA-3’ün yalnızca teknolojik bir adım olmadığını, aynı zamanda Türkiye’yi küresel silah pazarında öne çıkaracak bir unsur olduğunu vurguladı:

"Türkiye insansız hava aracı teknolojisini geliştirirken, ANKA-3 Orta Doğu'daki bölgesel askeri dengeleri bozacak ve Türkiye'yi küresel silah pazarında önemli bir oyuncu haline getirecek."

GİZLİ TASARIM, YENİ NESİL KAPASİTE

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3’ün uçan kanat tasarımı ve düşük radar görünürlüğü öne çıkarıldı. Analizde, "Gizli şekli ve iç silah depolama alanı gibi düşük gözlemlenebilir özellikleri, radar algılamasını azaltarak tartışmalı hava sahasına girilmesini sağlar" denildi.

Dergi, 2026’da Türk Hava Kuvvetleri’ne katılması planlanan ANKA-3’ün “sadık kanat adamı” konseptiyle insanlı uçaklarla entegre edilerek Türkiye’nin hava gücünü artıracağını da yazdı.

"EGE'DE GERİLİMİ TIRMANDIRABİLİR" Yazıda, ANKA-3’ün bölgesel etkilerine de dikkat çekildi:

"Ege Denizi'nde insansız hava araçları, Yunanistan'ın hava üstünlüğüne meydan okuyarak, toprak anlaşmazlıkları üzerindeki gerilimi tırmandırabilir." Suriye ve Irak sahasına ilişkin ise şu değerlendirme yapıldı: "ANKA-3 Türkiye'nin terörle mücadele çabalarını güçlendirerek, gücü kara kuvvetlerinden hava hakimiyetine kaydırabilir." "TÜRKİYE SİLAH İTHALATÇISINDAN İHRACATÇISINA DÖNÜŞTÜ" Makalenin öne çıkan bölümlerinden biri de Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişi oldu. The National Interest, "Türkiye'nin silah ithalatçısından ihracatçısına dönüşümü, ANKA-3 ile hız kazanarak Türkiye'yi dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticileri arasına soktu" ifadesini kullandı. ANKA-3’ün, Batı’nın kısıtlı teknolojilerine alternatif arayan ülkeler için yüksek performanslı ve uygun maliyetli bir seçenek sunduğu belirtildi.

"ASİMETRİK GÜÇ GÖSTERİSİ"

Yazıda, Türk İHA’larının savaş alanındaki etkisine geniş yer verildi: