Türkiye’nin “hayalet kamikazesi” dünya basınında! Suya 30 cm’den uçuyor, tespit edilemiyor

Solid AERO’nun geliştirdiği TALAY adlı yeni nesil kamikaze İHA, su yüzeyinden yalnızca 30 santimetre yüksekte uçarak tespit sistemlerini devre dışı bırakıyor. "Hayalet kamikaze" olarak adlandırılan bu sistem, ilk kez IDEF 2025’te görücüye çıktı ve kısa sürede Ukrayna başta olmak üzere dünya basınının manşetlerine oturdu. Radarlar göremiyor, savunma sistemleri yakalayamıyor. TALAY, saatte 200 km hıza ulaşabiliyor ve 30 kg’lık harp başlığıyla hedefini yok ediyor

Ukrayna merkezli Defence Express'in haberine göre, Türk savunma firması Solid AERO, IDEF 2025 Fuarı’nda TALAY adlı yeni bir kamikaze İHA modelini tanıttı. İHA'nın, yüzeye çok yakın uçuş sağlayan ve tespit edilmesini güçleştiren “yer etkisi” tasarımıyla öne çıktığı belirtildi.

SUDA İZ BIRAKMADAN İLERLİYOR

TALAY, yalnızca 100 metreye kadar çıkabilen özel kanat tasarımı sayesinde su yüzeyinden yalnızca 30 santimetre yüksekte uçabiliyor. Bu sayede hem tespit edilmesi zorlaşıyor hem de hedefe yaklaşımda yüksek gizlilik sağlanıyor.

Şirket, İHA’nın 200 kilometre hıza ulaşabildiğini ve üç saate kadar havada kalabildiğini bildirirken, kontrolünün röleler aracılığıyla 200 km mesafeden sağlanabileceğini belirtti.

30 KG HARP BAŞLIĞI TAŞIYOR

Yaklaşık 60 kilogram ağırlığındaki TALAY, 30 kilogramlık harp başlığı taşıyabiliyor. Üretiminde düşük maliyetli ve erişilebilir malzemelerin kullanıldığına dikkat çekilerek, hem maliyet etkin hem de yüksek kapasiteli bir çözüm sunduğu ifade edildi.

"Türkiye, deniz hedeflerine yönelik taarruz kabiliyetini yeni nesil İHA’larla geliştiriyor" ifadesiyle öne çıkan haberde, Defence Express şu değerlendirmeyi yaptı:

"TALAY, düşük irtifa ve yüzeye yakın uçuş kabiliyetiyle kısa menzilli hava savunma sistemlerine karşı etkili ve toplu saldırılar için uygun bir araç olarak öne çıkıyor."

2027'DE TÜRK DONANMASI'NA TESLİM EDİLECEK

TALAY’ın seri üretimine Ekim 2026’da başlanması, ilk teslimatların ise 2027’nin başlarında Türk Donanması’na yapılması planlanıyor. İHA’nın, Karadeniz’deki deniz unsurlarına karşı kullanılmak üzere geliştirildiği ve özellikle liman altyapılarına yönelik operasyonlarda kullanılacağı kaydedildi.