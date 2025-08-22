Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkmenbaşı'nda 3'lü zirve! Aliyev'den "tarihi görüşme" sözleri

Türkmenbaşı'nda 3'lü zirve! Aliyev'den "tarihi görüşme" sözleri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan'da üçlü zirve gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Berdimuhammedov ve Mirziyoyev, Türkmenbaşı şehrine bağlı Avaza Turizm Bölgesi'nde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından liderler ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Türkmenbaşı'nda 3'lü zirve! Aliyev'den

3 ÜLKE LİDERİ TÜRKMENBAŞI'NDA GÖRÜŞTÜ

Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov, zirvenin çok taraflı ilişkiler açısından tarihi önem taşıdığını belirterek, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliği olanaklarını ele aldıklarını söyledi.

Berdimuhammedov, "Ülkelerimizin ekonomik işbirliği potansiyelini değerlendirdik. Bu yalnız bizim değil, tüm Avrasya bölgesinin gelişimine katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de görüşmenin, üç ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da güçlendirmeye yönelik güçlü siyasi iradeyi ortaya koyduğunu vurguladı.

Türkmenbaşı'nda 3'lü zirve! Aliyev'den

"TARİHİ ZİRVE"

Mirziyoyev, ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi, özellikle Türkmenbaşı ve Bakü limanlarının etkin kullanımı, lojistik altyapının güçlendirilmesi ve enerji alanında ortak projelerin önemine dikkati çekti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise görüşmeyi "tarihi bir zirve" olarak nitelendirdi.

Aliyev, "Bizimkisi sözde değil, özde dostluk ve kardeşliktir. Üçlü işbirliği formatının kurulması için ilgili kurumlara talimat verildi. Bir sonraki buluşmamızda somut teklifler masada olacak." ifadelerini kullandı.

Zirve kapsamında liderler ortak bildiriye imza atarken üç ülkenin ilgili bakanlıklarınca "Ulaştırma ve Lojistik İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı" imzalandı.

