Türksat 6A için geri sayım... Uzay yolculuğu başlıyor, fırlatma kapsülüne yerleştirildi
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Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay yolculuğu başlıyor. Bu gece saat 00:20'de yörüngeye fırlatılacak Türksat 6A kapsüle yerleştirildi.
Türk mühendislerince üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, bu gece 00.20'de Space X firmasının ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngesine fırlatılacak.
YERLİ VE MİLLİ UYDU FIRLATMA KAPSÜLÜNDE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın fırlatılma hazırlıkları kapsamında son gelişmeleri paylaştı.
Türksat 6A'nın kapsülün içine yerleştirildiğini söyleyen Uraloğlu, "SpaceX’in Falcon 9 Roketi ile uzay yolculuğu başlıyor." ifadelerini kullandı.
UZAY YOLCULUĞU BU GECE BAŞLIYOR
Türk mühendisleri tarafından üretilen Türksat 6A uydusunun bu gece Türkiye saatiyle 00.20'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılması planlanıyor.