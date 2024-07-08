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Türksat 6A için geri sayım... Uzay yolculuğu başlıyor, fırlatma kapsülüne yerleştirildi

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Türksat 6A için geri sayım... Uzay yolculuğu başlıyor, fırlatma kapsülüne yerleştirildi

Dünya Haberleri

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay yolculuğu başlıyor. Bu gece saat 00:20'de yörüngeye fırlatılacak Türksat 6A kapsüle yerleştirildi.

Türk mühendislerince üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, bu gece 00.20'de Space X firmasının ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngesine fırlatılacak.

YERLİ VE MİLLİ UYDU FIRLATMA KAPSÜLÜNDE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın fırlatılma hazırlıkları kapsamında son gelişmeleri paylaştı.

Türksat 6A için geri sayım... Uzay yolculuğu başlıyor, fırlatma kapsülüne yerleştirildi - 1. Resim

Türksat 6A'nın kapsülün içine yerleştirildiğini söyleyen Uraloğlu, "SpaceX’in Falcon 9 Roketi ile uzay yolculuğu başlıyor." ifadelerini kullandı.

Türksat 6A için geri sayım... Uzay yolculuğu başlıyor, fırlatma kapsülüne yerleştirildi - 2. Resim

UZAY YOLCULUĞU BU GECE BAŞLIYOR

Türk mühendisleri tarafından üretilen Türksat 6A uydusunun bu gece Türkiye saatiyle 00.20'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılması planlanıyor.

Türksat 6A için geri sayım... Uzay yolculuğu başlıyor, fırlatma kapsülüne yerleştirildi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
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