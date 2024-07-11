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Tutuklanma korkusu rota değiştirtti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uluslararası Ceza Mahkemesinde açılan dava, ‘Gazze kasabı‘ Netanyahu’yu panikletti. Soykırımcı İsrail Başbakanı, tutuklanma korkusuyla ABD’ye yapacağı ziyaret rotasını değiştirip; Çekya ve Macaristan’a gitmekten vazgeçti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında “insanlığa karşı suç işlemeleri ve savaş suçlusu oldukları” gerekçesiyle mayıs ayında tutuklama kararı başvurusunda bulunması Tel Aviv’de paniğe yol açtı. UCM’nin talebi, Netanyahu’nun 24 Temmuz’da Kongre’de yapacağı konuşma için ABD’ye yapacağı ziyaret rotasını değiştirdi. Uçuş sırasında Çekya ve Macaristan’a uğramayı planlayan Netanyahu, UCM’nin talebi sebebiyle Macaristan ve Çekya’da durmak yerine ABD’ye direkt uçmayı planladı. UCM’nin talep etmesi durumunda Çekya ve Macaristan, kararı uygulamak durumunda. Ancak Macaristan Başkanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas, UCM’nin tutuklama emri talebinin “kabul edilemez” olduğunu uygulamayacağını açıklamıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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