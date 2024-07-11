İsrail’den Gazze şehri için tahliye emri! Göç eden yaralılar yolda can veriyor

İsrail’in saldırılarını yoğunlaştırması üzerine el-Ehli Baptist Hastanesindeki yaralılar yollara düştü. Ancak yaralılardan bazıları, kan kaybından yollarda hayatını kaybetti

Hamas ile esir takası ve dolaylı müzakereler yürüten İsrail, dünyaya ‘barış istiyoruz’ mesajı verirken, Gazze’de katliamına devam ediyor. İsrail müzakere heyeti Katar’ın başkenti Doha’ya giderken İsrail ordusu ise “Gazze Şehri’ndeki herkes” için tahliye kararı verdi. İsrail medyası tarafından yayınlanan broşürde tahliye için tavsiye edilen güzergâhlar ve “Gazze Şehri tehlikeli bir çatışma bölgesi olacak” uyarısı yer aldı. Times of Israel’e göre tahliye kararı tüm Gazze’yi kapsıyor. İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyinde yaklaşık 200,000 Filistinli bulunduğunu iddia ediyor.

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HAVADAN VE KARADAN YOĞUN SALDIRI

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze’de, zorunlu göç Filistinlilerin hayatının bir parçası hâline geldi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana yaklaşık 2 milyon zorla yerinden edildi. Birçok defa göç eden siviller, İsrail ordusunun Gazze Şeridinin kuzeyi ve Gazze şehrine yeniden kara saldırıları başlatması üzerine yine yollara düştü. El-Ehli Baptist yönetimi de İsrail’in saldırıları sebebiyle hastaneyi kapatmak zorunda kaldıklarını açıkladı. İsrail’in tahliye emrinin ardından yaralılar ve hastaların hastaneyi terk ettiğini belirten yönetim, bu kişilerin hayati tehlikeyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. Görgü şahitleri, saldırılardan kaçmaya çalışan bazı yaralıların yollarda kan kaybından hayatını kaybettiğini bildiriyor. Yoğun bombardımanda yaralananlar ise yollarda oturup ambulansların gelmesini bekliyor. Ancak saldırıların devam etmesi ve bölgedeki birçok hastanenin işlevini kaybetmesi yüzünden bazı yaralılar da kan kaybı sebebiyle son nefeslerini veriyor.

GÖSTERMELİK HEYET MISIR’DA

Mısır basını, Gazze’de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerin Katar’ın başkenti Doha’da yeniden başlayacağını duyurmuştu. İsrail müzakere heyeti, Doha’ya geldi. MOSSAD Başkanı David Barnea, Shin Bet Başkanı Ronen Bar ve İsrail ordusunun kilit ismi Tümgeneral Nitzan Alon öncülüğündeki İsrail heyeti, ABD, Mısır ve Katarlı yetkililerle bir araya gelecek.