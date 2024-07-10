İsrail askerlerinden Gazze'de Nazi yöntemi! İtiraf ettiler: Cesetleri sokak hayvanlarına bıraktık...

Gazze’deki saldırılarda yer almış altı İsrail askeri, Filistinlilere yönelik katliamları itiraf etti. Rastgele sivilleri vurduklarını, evleri ateşe verdiklerini söyleyen askerler “Cesetleri çürümeye ve sokak hayvanları tarafından yenilmeye bıraktık” dedi

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana büyük bir yıkıma yol açtığı Gazze’deki saldırılarında yer alan askerler, ordunun sivillere rastgele ateş açtığını, evleri ateşe vererek yıktığını ve sokakların cesetlerle dolu olduğunu anlattı. Tel Aviv merkezli “+972” isimli internet sitesinin Local Call iş birliğiyle yaptığı ve Gazze’deki saldırılarda yer almış altı İsrail askerine dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Gazze’de sivillere yönelik katliamları ele aldı.

“ATEŞ AÇARAK STRES ATIYORDUK”

Habere göre, Gazze’deki aktif görevi sona eren altı İsrail askeri, ordunun Filistinli sivilleri “girilmez bölge” olarak tanımladıkları yerlere girdikleri için rutin olarak infaz ettiğini söyledi. Öldürülen sivillerin cesetlerinin çürümeye ve sokak hayvanları tarafından yenilmeye bırakıldığını anlatan askerler, ordunun bu cesetleri uluslararası yardım konvoyları gelmeden gizlediğini kaydetti. Askerlerden ikisi ise “Filistinlilerin evlerini işgal ettikten sonra sistematik bir şekilde ateşe verme politikasına tanıklık ettiklerini” belirtti. Çeşitli kaynaklar, “askerlerin kısıtlama olmaksızın ateş ederek stres attığını” aktarırken, Gazze’deki saldırılarda yer almış bir asker de “Eğer bir tehdit hissi bile varsa açıklamaya gerek yok, sadece ateş edersiniz” ifadesinde bulundu.

“EMRİ KOMUTANLAR VERDİ”

Bir asker, Filistinli sivillerin nasıl hedef alındığıyla ilgili olarak “pencereden kendilerine bakan birinin dahi şüpheli olarak görüldüğü ve ateş edildiğini” anlattı. İsrail ordusunun “görünüşte terk edilmiş yerlerde sebepsiz yere yoğun ateş açtığını” söyleyen bir başka asker ise bu tür emirlerin doğrudan sahadaki komutanlardan geldiğini, bazen ise yukarıdan emir gelmese bile yaşandığını kaydetti.

“ÖNCE VUR, SONRA SOR”

Bir başka asker ise Gazze’deki saldırılarda kullanılan metotla ilgili olarak “Önce vur, sonra sorular sor. Bu görüş birliğiydi. Gereksiz yere bir evi yerle bir edersek ya da mecbur olmadığımız birini vurursak kimse gözyaşı dökmez” ifadelerini kullandı.

OKULU VURDU: 29 ŞEHİT

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları 278 gündür sürüyor. İsrail ordusu, bu defa da Han Yunus kentinde bir okulu hedef aldı. İsrail’in yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu Abasan’daki el-Awda Okulu’nun çevresine düzenlediği saldırıda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 29 Filistinli şehit düştü.

SİVİLLERE ÖLÜM TUZAĞI

İsrail ordusunun Gazze’deki bazı bölgeler için yeni tahliye emirleri yayınlamasının ardından Gazze’de on binlerce kişi bir defa daha göç etmeye başladı. Ancak Gazze hükûmeti “İşgalciler, daha önce de benzer bir kandırmacaya başvurmuştu. İsrail, sivilleri ölüm tuzaklarına, cinayetlere ve daha önce onlarca kere tekrarlanan saha infazlarına sürüklemek istiyor” dedi.