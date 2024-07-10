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Meclis'te görüşülecek! Gazze katilleri vatandaşlıktan atılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meclis&#039;te görüşülecek! Gazze katilleri vatandaşlıktan atılacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk pasaportu taşıyan 4 bin Siyonist, 7 Ekim’den sonra Gazze’ye gidip İsrail için katliam yaptı. Bu haberler Meclis'in gündeminde yer aldı. İsrail’in soykırımlarına katılmak için Gazze’ye giden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı siyonistlere ağır yaptırımlar getirilecek.

İsrail’in Gazze’de Müslüman katliamına Türkiye’den giden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yahudilerle ilgili basına yansıyan haberler Meclis’in gündemine geldi. HÜDA PAR tarafından verilen ve yapılan oylama sonrası kabul edilen kanun teklifi önergesi işgalci İsrail’in soykırımlarına katılmak için Gazze’ye giden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı siyonistlere ağır yaptırımlar getirilmesini öngörüyor.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Meclis’te kabul edilen ve önümüzdeki günlerde görüşülecek teklife göre, katliama katılan Türk vatandaşı olan siyonistler vatandaşlıktan çıkarılacak ve mal varlıklarına el konulup aile fonuna aktarılacak. İnsanlık suçu işleyen siyonistlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis alması sağlanacak.

SOSYAL MEDYA DESTEĞİ

Bu arada, kanun teklifine sosyal medya kullanıcısı vatandaşlardan da büyük destek geldi. Önceki akşam sosyal medyada açılan “#ülkemdesiyonististemiyorum” etiketi, kısa sürede atılan on binlerce gönderi sonucu Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseldi. Sabah saatlerine kadar 200 bin gönderiyi aşan etiket, gün içerisinde de birinci sıradaki yerini korudu.

4 BİN TÜRKİYELİ KATİL!

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana binlerce yakın masumun kanına giren siyonist askerlerinin 4 bininin Türk pasaportu taşıdığı tespit edilmişti. Bunların 400’ünün Türkiye’den gittiği öğrenilmişti. İsrail’de 250 bin Türk pasaportu taşıyan kişi yaşıyor. Türkiye’de ise 20 bin civarında hem Türk hem İsrail vatandaşı Musevi bulunuyor. Bunlar İsrail için askerlik yapıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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