Gazze’de 4 bin Türkiyeli katil! Soykırım suçuna ortak oldular...

Türk pasaportu taşıyan 4 bin Siyonist, 7 Ekim’den sonra Gazze’ye gidip İsrail için katliam yaptı. Bunlardan 65’i cephede öldürüldü.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Gazze’de 7 Ekim’den bu yana 38 bine yakın masumun kanına giren siyonist askerlerinin 4 bininin Türk pasaportu taşıdığı belirlendi. Bunların 400’ünün Türkiye’den gittiği öğrenildi. İsrail’de 250 bin Türk pasaportu taşıyan kişi yaşıyor. Türkiye’de ise 20 bin civarında hem Türk hem İsrail vatandaşı Musevi bulunuyor. Bunlar İsrail için askerlik yapıyor. ‘Türkiyeli’ 4 bin siyonistin, askerlik yapmakla kalmayıp Gazze’ye gidip İsrail’in katliamına destek verdiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre bu kişiler, Türkiye’den değil, deşifre olmamak için üçüncü ülkeler üzerinden ve farklı kimlikler kullanarak İsrail’e geçti. Arkadaş Derneği, CHABAT ve İsrail’deki Türkiyeliler Birliği bu süreçte etkin rol aldı. 7 Ekim’den bu yana en az 65 Türk vatandaşı Musevi, Gazze’de öldürüldü; 110’u da yaralandı.

ASKERLİKTEN MUAFLAR

İsrail’de 18 yaşına giren her vatandaş, zorunlu askerliğe alınıyor. Anlaşma gereği İsrail’in de aralarında bulunduğu 12 ülkede askerlik yapan çifte vatandaşlar Türkiye’de askerlikten muaf oluyor. Gazetemize bilgi veren resmî kaynaklar, Türkiye’de yaşayan ve askerlik tercihini İsrail’den yana kullanan Yahudilerin çoğunlukta olduğunu aktardı. Yahudiler 1950 yılında İsrail’de çıkan bir yasa uyarınca otomatik olarak İsrail vatandaşlığı hakkı kazanıyor. İsrail, bunlara siyonizmi empoze ediyor. Bu kişiler yaşı gelince İsrail’e askerlik yapmaya gidiyor. Türkiye’de yaşayan Yahudilerin İsrail’e götürülmesi ve askerlik öncesi süreçlerle ilgili “Arkadaş Derneği” yoğun faaliyet yürütüyor. İlkokuldan itibaren siyonizme bekçi yetiştiren dernek, Türkiye’den gidecek olanlara maddi destek ve İsrail’de de geniş imkânlar sunuyor.

DEMİR KUBBE’DE BİR TÜRKİYELİ

Türkiye’de yaşayanlar İsrail safında savaşmaktan da çekinmiyor. Dört bin civarında Türk pasaportlu Musevi, Gazze’de dokuz aydır süren soykırım suçuna ortak oldu. Geri hizmet ve rezerv asker ve gönüllüler ile birlikte bu sayının 10 bini aştığı kaydediliyor. Türkiye’den gidenler ve İsrail’de yaşayan Yahudilerin listesinin İsrail’deki Türkiyeliler Birliği isimli Tel Aviv merkezli dernekte olduğu kaydedildi. Derneğin resmî kayıtlı 120 bin üyesi bulunuyor. İsrail dışında yaşayan Musevilerin tespit edilmesini ve ikna sürecini CHABAD isimli siyonist kuruluş üstleniyor. Türkiye ve benzeri ülkelerden götürülen bazı Yahudiler Gazze’den çektikleri videolarla CHABAD’a teşekkür ediyor. Türkiye’den gidenlere önemli görevler veriliyor. İsrail’in “Demir Kubbe” sisteminin başındaki generalin de bir Türkiyeli olduğu öğrenildi. İsrail’de yaşayan ve Türk vatandaşlığı olanların ana merkezi Tel Aviv’de Batyam bölgesi. Bir tür getto niteliği taşıyan bölgede Türk usulü restoran ve kahvehaneler bulunuyor. Bu kişiler arasında yılın önemli bir bölümünü Türkiye’de geçirenlerin sayısı da oldukça fazla.

“VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILSIN”

Türkiye’deki “İsrail askerleri” Gazze katliamıyla yeniden gündeme gelmişti. HÜDA PAR, TBMM’ye sunduğu kanun teklifi ile İsrail saflarında savaşan tüm Yahudilerin vatandaşlıktan çıkarılması önerisinde bulunmuştu. Teklifte İsrail’in Gazze’de soykırım suçu işlediği ve bu suçların uluslararası mahkemelerce de teyit edildiği vurgusu yapılmıştı. 7 Ekim’den sonra Musevi olmayan çok sayıda Türk vatandaşının da İsrail safında savaşmak için müracaatta bulunduğu sosyal medya paylaşımlarıyla deşifre olmuştu.