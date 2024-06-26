Dahlan ailesini bile tanıyamadı! İşkence, zulüm, psikolojik şiddet... O sadece biri

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştirirken, Batı Şeria'da da Filistinli mahkumları sayısız işkencelerle yıldırmaya çalışıyor. İsrail hapishanelerinde 1 ay alıkonulan ve sayısız işkenceye maruz kalan Filistinli Bedir Dahlan, özgürlüğüne kavuştuğunda ailesini tanımakta zorlandı.

İsrail, uluslararası toplum ve dünya devletlerinin "işgali durdurun" çağrısını hiçe sayarak Gazze'de katliamlarını sürdürüyor.

İşgal güçleri, Batı Şeria'da çok sayıda Filistinli mahkumu sayısız işkencelere maruz bırakıyor.

AİLESİNİ TANIMAKTA ZORLANDI

İsrail'in bir ay alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı ve psikolojik açıdan ciddi şekilde yıprandığı gözlemlenen Gazzeli Bedir Dahlan'ın eşi ve babası, eve dönen Dahlan'ı tanımakta zorlandıklarını belirtti.

Yaklaşık bir ay önce İsrail askerlerince alıkonulan Dahlan (30), 20 Haziran'da diğer 32 Filistinliyle beraber Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın doğusunda serbest bırakıldı.

PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULADILAR

Kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen, bedenindeki yaralarının yanı sıra psikolojik açıdan ciddi şekilde yıprandığı gözlemlenen Dahlan, Mevasi'de bulunan ailesine ulaştı.

Doktorlar, Bedir'in "İsrail hapishanelerinde maruz kaldığı işkenceler sonucu psikolojik rahatsızlık yaşadığını" ifade etti. Eşi, kızı ve babasıyla Mevasi'de bir çadırda bulunan Dahlan'ın yakınları, Gazzeli gencin bulunduğu durum karşısında şok yaşadıklarını, alıkoyulmadan önceki haliyle şimdiki arasında çok fark olduğunu ifade etti.