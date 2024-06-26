Ölü sayısı 22'ye çıktı, devlet başkanı geri adım attı: Yasa tasarısını imzalamayacağım

Kenya'da vergi artışını içeren yasa tasarısı ortalığı karıştırdı. Ülkede başlayan protestolarda 22 kişi hayatını kaybederken, Devlet Başkanı William Ruto geri adım attı ve "Yasa tasarısını imzalamayacağım" dedi.

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Kenya sokakları, "2024 Finans Tasarısı"na yönelik başlatılan protestolar nedeniyle 18 Haziran'dan bu yana karışık. Vergi artışını içeren yasa tasarısı ülke genelinde protesto edilirken, bugüne dek hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye ulaştı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği gösterilerde birçok kişi ise gözaltına alındı.

DEVLET BAŞKANI GERİ ADIM ATTI

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, devam eden protestolar nedeniyle geri adım attı. Ruto, bugün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Kenya'nın 2014 yılında aldığı ve 2 milyar dolarlık Eurobond borcunu ödediklerini ifade ederek, "500 milyon dolarlık son taksiti ise geçen hafta ödedik. Bugün Kenya'nın borç yükü çok daha az, daha sürdürülebilir ve ülkemizi borç sıkıntısından kurtarmak ve egemenliğimizi savunmak yolunda ilerliyoruz" dedi.

Gerçekleştirilen protestolara değinen Ruto, "Halkın daha fazla taviz vermemiz gerektiği konusunda ısrarcı olduğunu gördük. Ben bir hükümet yönetiyorum ama aynı zamanda bir halka liderlik ediyorum ve halk konuştu" ifadelerini kullandı.

"YASA TASARISINI İMZALAMAYACAĞIM"

Salı günü yasa tasarısı için oy kullanan tüm Ulusal Meclis üyelerine minnettar olduğunu sözlerine ekleyen Kenya Devlet Başkanı Ruto, tasarının kabul edilmesinin ardından ülke çapında düzenlenen protestoların işleri değiştirdiğini söyledi. Ruto, halkın yasa tasarısı için gösterdiği tepkiyi dikkate aldığını aktararak, "Yasa tasarısını imzalamayacağım" dedi.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ruto, protestoların bilançosunu da açıkladı. Ruto, şu ifadeleri kullandı:

"214 Kenya vatandaşı olaylara karıştı ve çoğu hastaneye kaldırıldı, 95’i tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Sanıyorum 1 kişi hala yoğun bakımda, 14 kişi de hala hastanede."