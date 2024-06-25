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Haberler > Dünya > Kenya'da protestocular parlamento binasını bastı! Polis ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Kenya'da protestocular parlamento binasını bastı! Polis ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kenya, Protestolar, Nairobi, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kenya'daki vergi zammı protestoları büyüdü. Kenya polisi, protestoculara gerçek mermiyle ateş açtı. Protestoculardan 1 kişi hayatını kaybederken Uluslararası Af Örgütü, yaralıların olduğu bilgisini paylaştı.

Kenya, vergi zammına karşı sokaklarda. Yasa tasarısının parlamentodan geçmesiyle protestolar büyüdü. AFP'nin aktardığına göre protestocular parlamento barikatını aşıp yerleşkeye girdi. 

Protestocuların başkent Nairobi'de bazı polı̇slerı̇ parlamentodan kovaladığı bildirildi. 

Öte yandan Kenya polisi, Nairobi'deki protestoculara gerçek mermilerle ateş açtı. İnsan hakları örgütleri, polisin ateş açmasıyla çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi. Uluslararası Af Örgütü de yaralılar olduğu bilgisini teyit etti.

Çıkan çatışmada Kenya polisi, 1 protestocuyu öldürdü.

Parlamento binası ateşe verildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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