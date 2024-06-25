Başıboş köpek sorunu çözüme kavuşuyor! Düzenlemede sona gelindi

Türkiye'de pek çok çocuk, kadın ve yaşlının yaralanmasına yol açan başıboş saldırgan sokak köpeklerine ilişkin düzenlemede sona gelindi. AK Parti tarafından TBMM'ye sunulacak teklif yazım aşamasına geldi. 5199 sayılı kanunda değişiklik yapılarak başıboş köpek sorunun çözüleceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin gündemini aylardır sarsan başıboş sokak köpeği sorununun çözümünde yeni aşamaya geçildi.

AK Parti Meclis Grubu, TBMM'ye sunulacak yasa tasarısı öncesi raporunu tamamlandı. Teklif metninin hazırlıklarına başladı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 7'nci maddesinde değişikliğe gidilerek Türkiye'yi derinden sarsan başıboş saldırgan köpek sorununun çözülmesi öngörülüyor.

HASTALIKLI KÖPEKLER TOPLANACAK

TRT Haber'e göre hazırlanan taslakta, son dönemde artan kuduz vakalarının önlenmesi için önemli değişiklikler yer alacak. Bu kapsamda hastalık riski taşıyan köpekler toplanacak.

Öncelik, depremin etkilediği bölgelerde kuduz şüphesi nedeniyle karantina uygulanan ilçeler olacak. Toplanan hayvanların tedavi edilebilecek durumda olanlarına öncelik verilecek.

KÖPEKLER KISIRLAŞTIRILACAK

Taslağa göre mevcut barınakların durumu da iyileştirilecek. Büyük şehirler başta olmak üzere il ve ilçelerde yeni toplama ve kısırlaştırma merkezleri kurulacak. Köpek sayısının fazla olduğu il ve ilçelerde seyyar tedavi ve kısırlaştırma merkezleri hizmet verecek.

Belediyelerin hayvanlara yönelik uygulamaları yakından denetlenecek. Kısırlaştırma programları ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Meclis'te, bakanlıkların hazırladığı ortak metin ile görüşmelerde elde edilen veriler birleştirilecek. Hazırlıkların ardından düzenlemeye son şeklinin verilmesi bekleniyor.