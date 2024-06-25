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Gram altında yatırımcıların beklediği an geliyor! İslam Memiş açık açık tarih verdi

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Gram altında yatırımcıların beklediği an geliyor! İslam Memiş açık açık tarih verdi

Ekonomi Haberleri

Türkiye Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına kenetlenmişken gram altının ne zaman yükseliş trendine geçeği, yatırımcılar için merak konusuydu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için altının yükselişe geçeceği tarihi açıkça söyledi.

Piyasalar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 27 Haziran tarihinde açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Bununla birlikte altın yatırımcıları için gram altının ne zaman yükseliş trendine gireceği merak konusu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gram altında yatırımcıların beklediği an geliyor! İslam Memiş açık açık tarih verdi - 1. Resim

İslam Memiş'in değerlendirmesi şu şekilde:

"YATIRIMCILARI TEMMUZ AYINA HAZIRLIYORUM"

Gram altında yılın son alım fırsatlarını veren bir hafta var karşımızda. Özellikle altın yatırımcılarını son iki aydır Temmuz ayına hazırlıyorum. Bütün videolarımda da Temmuz ayı itibariyle yükselişlerin başlayacağına dair ciddi uyarılarım vardı. Bu uyarılarım halen geçerlidir. Temmuz ayı itibariyle alım fırsatı vermeden her ay yeni bir rekor kırarak yükseliş trendinde olan bir altın piyasası göreceğiz.

Gram altında yatırımcıların beklediği an geliyor! İslam Memiş açık açık tarih verdi - 2. Resim

"YENİ REKOR DENEMELERİNİ GÖRECEĞİZ"

Şu anda Kapalıçarşı'da gram altın 2494 TL, ons altın 2320 dolar seviyesinde. Yılın ilk yarısı bu hafta bitiyor. Haziran ayının son haftasına girdik. u baskılanma 1 hafta en geç 10 gün sürer. Sonrasında yön yukarı. Temmuz ayı itibariyle altın fiyatları tarafında yeni rekor denemeleri göreceğiz.

Gram altında yatırımcıların beklediği an geliyor! İslam Memiş açık açık tarih verdi - 3. Resim

"ALTINDA YÜKSELİŞ YOLCULUĞU BAŞLIYOR"

Ons altın tarafında 2600 dolar gram altın TL fiyatında ise 2700 ilk hedef seviyemizdir. Devamında ise yıl sonunda ons tarafında 3 bin dolar hedef, gram altında TL fiyatta 3 bin-3 bin 500 aralığını da hedef olarak beklemeye devam ediyoruz. Bundan sonra altının yolculuğu başlıyor. Bu son uyarımdır. Temmuz ayı itibariyle altında yükseliş yolculuğu başlıyor.

Gram altında yatırımcıların beklediği an geliyor! İslam Memiş açık açık tarih verdi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
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