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Netanyahu'nun eşinden çarpıcı iddia! İsrail ordusu darbe yapacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Netanyahu&#039;nun eşinden çarpıcı iddia! İsrail ordusu darbe yapacak
İsrail, Netanyahu, Gazze, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen sayısız katliamın öncüsü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'dan çarpıcı bir iddia geldi. İsrail'de 42 yedek askerin Gazze'de savaşmayı reddettiğini açıklamasının ardından Sara Netanyahu'nun, ordudaki komutanların kocasına darbe yapacağını belirttiği sözleri ortaya çıktı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze işgali, Netanyahu hükümeti ile ordu arasında krize yol açtı.

Haaretz gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun orduya yönelik çarpıcı açıklamalarını ortaya çıkardı.

Netanyahu'nun eşinden çarpıcı iddia! İsrail ordusu darbe yapacak - 1. Resim

ORDU NETANYAHU'YA DARBE YAPACAK!

Sara, esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede birkaç kez İsrail ordusunun komuta kademesine güvenmediğini, kocasına karşı darbe yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Haberde, ordunun komuta kademesine yönelik suçlamalarında ısrarcı olan Sara Netanyahu'nun sözünü keserek tepki gösteren bazı esir yakınlarının, Gazze'de esir tutulan çocuklarının kaderinin orduya bağlı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Netanyahu'nun eşinden çarpıcı iddia! İsrail ordusu darbe yapacak - 2. Resim

SUÇLAMALAR ÜST KADEMEYE YÖNELİK

Sara Netanyahu'nun ise cevaben, güvensizliğinin ordunun tamamına değil, suçlamalarının yalnızca ordunun üst kademesine yönelik olduğunu belirttiği ifade edilen haberde, görüşme sırasında Netanyahu'nun bu iddiayı defalarca tekrarladığı belirtildi.

Görüşmedeki tartışmaya ilişkin basında çıkan haberlere yanıt olarak Netanyahu adına açıklama yapan sözcü, "Bayan Netanyahu'nun başına bela olan yanlış, taraflı ve sürekli sızıntılar, iğrenç bir adaletsizliktir" dedi.

Netanyahu'nun eşinden çarpıcı iddia! İsrail ordusu darbe yapacak - 3. Resim

42 ASKER İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ

İsrail ordusunda görev yapan 42 yedek asker, mayıs ayının sonunda, Gazze'ye saldırıların başlamasından bu yana ilk kez askerlik görevini yerine getirmeyi reddeden bir mektuba imza attı.

İsrailli askerler, 10'unun tam ismiyle, kalanların adlarının ilk harfiyle imzaladıkları mektupta, "Savaşa katıldığımız altı ay, bize askeri harekatın tek başına kaçırılan insanları (İsrailli esirler) geri getirmeyeceğini kanıtladı.

Takındığımız tutumun bedelini ödesek bile Gazze'de askerlik hizmetine dönmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun eşinden çarpıcı iddia! İsrail ordusu darbe yapacak - 4. Resim

OĞLU DA İSRAİL HAVA KUVVETLERİNİ HEDEF ALMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi sınırında İsrail'in gasbettiği topraklara yönelik Hamas saldırısı sırasında nerede olduğunu sorguladığı İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ı hedef almıştı.

Yair Netanyahu, Hava Kuvvetleri Komutanı Bar'ın daha önce askerlik hizmetini reddeden General Ziv Levy'yi İsrail Hava Kuvvetleri pilotlarına eğitmen olarak atama kararı sonrasında X hesabından Bar'ı hedef alan paylaşım yapmıştı.

Netanyahu'nun eşinden çarpıcı iddia! İsrail ordusu darbe yapacak - 5. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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