İsrail'den Filistinlilere ölüm tuzağı! Gazze hükümetinden 'saha infazlarına sürükleyebilir' uyarısı

Gazze hükümeti, İsrail tarafından gerçekleştirilen 'kentin güneyine göç edin' çağrısının bir 'ölüm tuzağı' olabileceğini belirtti ve dikkatli olunması uyarısında bulundu.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde zulmüne devam ediyor. Bölgede hayatını kaybeden Filistinli sayısı 40 bine dayanırken, ölü ve yaralı sayısı da her geçen dakika artmaya devam ediyor.

Bu süreçte İsrail ordusu, saldırılarını sivillerin yaşadığı bölgelerde yoğunlaştırdı ve defalarca kez yerinden edilen Filistinlileri yine göçe zorladı. Güvenli olduğunu iddia ettiği bölgelere tahliye yönlendirmeleri yapan İsrail, sonrasında bu bölgeleri hedef aldı ve çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze hükümeti, İsrail tarafından yapılan son göç yönlendirmesine dair açıklamada bulundu ve 'dikkatli olunması gerektiğini' vurguladı.

'ASILSIZ ÇAĞRILARA DİKKAT EDİN' UYARISI

Gazze'deki Filistin hükümetinin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada; İsrail ordusunun Filistin halkını Gazze'den güneye göçe çağıran ve buraların güvenli bölgeler olduğunu iddia ettiği yanıltıcı bazı haritalar yayımladığı belirtildi.

Açıklamanın devamında bu çağrıların, vatandaşların hayatları için büyük tehlike taşıyan asılsız çağrılar olduğu bildirildi.

"SAHA İNFAZLARINA SÜRÜKLEYEBİLİR"

Açıklamada, "Daha önce Gazze şehrinin batısındaki Raşid Caddesi ve şehrin doğusundaki Salahaddin Caddesi üzerinden göçe teşebbüs eden Filistin halkımızı, işgalcilerin onları ölüm tuzaklarına, cinayetlere ve daha önce onlarca kez tekrarlanan saha infazlarına sürükleyebileceğinden, İsrail'in Gazze kentinden güneye göç çağrılarına karşı uyarıyoruz. Bu vahim hataların tekrarı ve bu trajedi, bunun bedelini vatandaşlara kanlarıyla, canlarıyla ve hayatlarıyla ödetiyor. İsrail işgalinin planları, tüm Filistin halkımız için deşifre ve ifşa oldu" ifadesi kullanıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün, X sosyal medya platformundan paylaştığı haritalı mesajında, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Sabra, Rimal, Tel el-Hava ve Derac mahallelerindeki bazı bölgelerin boşaltılmasını istemişti.