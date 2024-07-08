Gazze'de ateşkes kaosu! Anlaşma için katliam çağrısı yapıldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifi, BMGK'de onaylanmasının ardından Hamas tarafından da kabul edildi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in saldırılarını sürdürerek ateşkesi tıkadığını belirtti. Netanyahu'ya yönelik tepkiler Hamas kanadında büyürken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ateşkes fırsatının Gazze'ye askeri baskıyla mümkün olduğunu öne sürdü.

İsrail, 275 gündür Gazze'de yıkılmadık yer bırakmadı, 10 binlerce Filistinli masum sivili katletti. ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu ve BMGK'de karar tasarısı olarak onaylanan ateşkesin kabulüne yönelik Hamas ve İsrail kanadından peş peşe açıklamalar geldi.

HENİYYE UYARDI: EN BAŞA DÖNÜLEBİLİR

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlar ve yerinden etmeler ışığında arabulucularla acil görüşme gerçekleştirdiğini ve bu saldırıların feci sonuçları olacağı uyarısında bulunduğunu belirtti. Hamas, Heniyye’nin arabuluculara devam eden İsrail saldırılarının müzakere sürecini en başa döndüreceği uyarısında bulunduğunu aktardı.

NETANYAHU MÜZAKERELERİ ENGELLİYOR!

Hamas tarafından yapılan açıklamada, “Hamas, Siyonist saldırganlığın durdurulması için bir anlaşmaya varılmasını kolaylaştıracak esneklik ve olumluluk sergilerken, Netanyahu halkımıza yönelik saldırganlığını artırarak müzakerelerin önüne ilave engeller koymakta ve bir anlaşmaya varılması yönündeki tüm çabaları başarısızlığa uğratmak için zorla yerinden etme girişimlerini yoğunlaştırmaktadır” denildi.

GALLANT'TAN ANLAŞMA İÇİN KATLİAM ÇAĞRISI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, esir yakınlarından bazılarıyla bir araya geldi. Gallant, İsrail'deki güvenlik sisteminin tüm birimleriyle İsrailli esirlerin geri getirilmesini ana hedefi olarak gördüğünü, şu anda sunulan fırsattan yararlanmak için her şeyi yapmaları gerektiğini söyledi. Gazze'deki askeri baskının anlaşmaya doğru ilerlemeyi mümkün kılan koşulları oluşturduğunu savunan Gallant, İsrail güvenlik güçlerinin çatışmayı nasıl durduracağını ve gerektiğinde Gazze'nin herhangi bir yerinde yeniden nasıl başlatacağını bildiğini kaydetti. Gallant, anlaşmayı harekete geçirmek için bu askeri baskıdan faydalanmaları ve fırsatı kaçırmamaları gerektiğini vurguladı.

CİA DEVREDE! HEYET MISIR'DA

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki İsrailli müzakere heyeti, esir takası müzakereleri ve Refah Sınır Kapısı'nın idaresi hakkındaki görüşmelere katılmak üzere Mısır'a gitti. Gazze'de ateşkes için müzakerelerin yeni turu öncesinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns liderliğinde bir heyet de Mısır'a ulaştı.

HAMAS TEKLİFİ KABUL ETTİ

Hamas’ın, İsrail saldırılarının tamamen durdurulması ve "kalıcı ateşkesin" diğer aşamalarda müzakere edilmesine yeşil ışık yakarak, Gazze’de ABD’nin aşamalı ateşkes planına onay verdiği belirtildi. Gözler İsrail kanadının vereceği karara çevrildi.

BİDEN'IN SUNDUĞU 3 AŞAMALI ATEŞKES

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in üç aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı. Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

NETANYAHU MEMNUN DEĞİL!

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.