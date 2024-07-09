İsrail'den Gazze'de bir okul katliamı daha! Onlarca Filistinli sivil can verdi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Ajanslar 9 Temmuz 2024 22:30 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 23:24 - Güncelleme:

İsrail, Filistin, Gazze, Haber

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7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren İsrail, bu kez de Han Yunus'ta Filistinli sivillerin sığındığı bir okula saldırı düzenlendi. Saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 29 Filistinli sivil can verirken, 53 kişi de yaralandı.