İsrail'den Gazze'de bir okul katliamı daha! Onlarca Filistinli sivil can verdi
Dünya Haberleri / Ajanslar
7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren İsrail, bu kez de Han Yunus'ta Filistinli sivillerin sığındığı bir okula saldırı düzenlendi. Saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 29 Filistinli sivil can verirken, 53 kişi de yaralandı.
İsrail, 277 gündür Gazze'deki Filistinli sivillere hayatı dar ediyor. İsrail ordusu, bir kez daha Han Yunus kentinde Filistinli sivillerin sığındığı bir okulu hedef aldı.
29 FİLİSTİNLİ SİVİL CAN VERDİ
İsrail’in yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu Abasan’daki el-Awda Okulu’nun çevresine düzenlediği saldırıda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 29 Filistinli hayatını kaybetti, 53 kişi yarlalandı.
BİR BÖLGE DAHA BOMBALANDI
Filistin Kızılayından yapılan bir diğer açıklamada, İsrail'in Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid Kavşağı'nı bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.
2 MİLYON FİLİSTİNLİ ZORLA YERİNDEN EDİLDİ.
Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de, zorunlu göç Filistinlilerin hayatının bir parçası halinde geldi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 2 milyonu zorla yerinden edildi.
Kaynak: Ajanslar