Dışişleri Bakanlığı katliamı böyle kınadı! Netanyahu ateşkesi baltalıyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okula saldırı düzenleyerek onlarca masum sivili katlettiği saldırıyı kınadı. Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini kınıyoruz. Saldırılar İsrail'in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut kanıtıdır. Bu saldırılar, Netanyahu hükümetinin ateşkes müzakerelerini baltalamayı hedeflediğini de göstermiştir" denildi.

İsrail'den Gazze'de bir okul katliamı daha! Onlarca Filistinli sivil can verdi

İsrail'den Gazze'de bir okul katliamı daha! Onlarca Filistinli sivil can verdi

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren İsrail, Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okula saldırı düzenleyerek en az 29 Filistinlinin ölümüne yol açtı, 53'ten fazla kişi de yaralandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI LANETLEDİ!

İsrail'in okul katliamının ardından Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik düzenlediği saldırıyı kınayarak, şu ifadelere yer verdi:

FİLİSTİN HALKI TOPYEKÜN YOK EDİLİYOR!

"İsrail'in Gazze'nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini kınıyoruz. Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son dört günde dört okulun hedef alınması, İsrail'in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut kanıtıdır.

NETANYAHU ATEŞKESİ BALTALIYOR!

Bu saldırılar, Netanyahu hükümetinin ateşkes müzakerelerini baltalamayı hedeflediğini de göstermiştir. İsrailli yetkililer, insanlığın tüm değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemlerinden ötürü kanun önünde hesap vereceklerdir."