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Dışişleri Bakanlığı katliamı böyle kınadı! Netanyahu ateşkesi baltalıyor

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Dışişleri Bakanlığı katliamı böyle kınadı! Netanyahu ateşkesi baltalıyor

Gündem Haberleri

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okula saldırı düzenleyerek onlarca masum sivili katlettiği saldırıyı kınadı. Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini kınıyoruz. Saldırılar İsrail'in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut kanıtıdır. Bu saldırılar, Netanyahu hükümetinin ateşkes müzakerelerini baltalamayı hedeflediğini de göstermiştir" denildi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren İsrail, Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okula saldırı düzenleyerek en az 29 Filistinlinin ölümüne yol açtı, 53'ten fazla kişi de yaralandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI LANETLEDİ!

İsrail'in okul katliamının ardından Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik düzenlediği saldırıyı kınayarak, şu ifadelere yer verdi:

Dışişleri Bakanlığı katliamı böyle kınadı! Netanyahu ateşkesi baltalıyor - 1. Resim

FİLİSTİN HALKI TOPYEKÜN YOK EDİLİYOR!

"İsrail'in Gazze'nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini kınıyoruz. Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son dört günde dört okulun hedef alınması, İsrail'in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut kanıtıdır.

Dışişleri Bakanlığı katliamı böyle kınadı! Netanyahu ateşkesi baltalıyor - 2. Resim

NETANYAHU ATEŞKESİ BALTALIYOR!

Bu saldırılar, Netanyahu hükümetinin ateşkes müzakerelerini baltalamayı hedeflediğini de göstermiştir. İsrailli yetkililer, insanlığın tüm değerlerini  ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemlerinden ötürü kanun önünde hesap vereceklerdir."Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika tepki! Katliam böyle kınandı - 1. Resim

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