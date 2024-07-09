Özgür Özel'in eylemi saate takıldı! Işıklar daha yanmadan söndürüldü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla saat 21.00'da başlatılan ışık açma-kapama eylemi sona erdi. Eylem, havanın tam kararmaması sebebiyle beklentiyi istenilen seviyede karşılamadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin TBMM grup toplantısında vatandaşlara seslenerek, "Asgari ücret artsın diyorsan bu akşam 21.00'de başlıyoruz. Işıkları yakın, kapatın! Uzaydan görülecek" demişti.

VATANDAŞLAR EYLEME KATILDI

Özel'in çağrısı ve çok sayıda siyasetçinin de desteğiyle vatandaşlar saat 21.00'de evlerinde ve iş yerlerindeki ışıkları açıp kapattı. Fakat seçilen saat dolayısıyla istenilen görüntü elde edilemedi.

SAAT TERCİHİ BEKLENTİYİ BOZDU

Özel'in çağrısı neticesinde saat 21.00'de başlatılan ışık açma-kapama eylemi sona erdi. CHP'nin başlattığı ışık açma-kapama eylemi, havanın tam kararlamamasıyla birlikte beklenen dikkati çekmedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA!

CHP lideri Özel, eylemin ardından X hesabı üzerinden açıklamada bulunarak, "Ya geçim olacak, ya seçim olacak!" sözlerini yineledi. Yapılan video açıklamada ise, "Esnafın sesini duymuyorlarsa, biz buna karşı ayağa kalkıyoruz" sözleri yer aldı.