Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Özgür Özel'den emeklilere zam açıklaması! 100 bin imzalı dilekçe TBMM'ye sunuldu

Özgür Özel'den emeklilere zam açıklaması! 100 bin imzalı dilekçe TBMM'ye sunuldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Özgür Özel&#039;den emeklilere zam açıklaması! 100 bin imzalı dilekçe TBMM&#039;ye sunuldu

Gündem Haberleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tüm Emeklilerin Sendikası'nın emekliler için topladığı 100 bin imzalı dilekçenin TBMM'ye sunulduğunu duyurdu. Emekli zammı için harekete geçen Özel, "Emekliler haklarını alana kadar sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası, hayat pahalılığı ve maaşlarına yapılmayan zamları gündeme getirmek için 100 bin imza topladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilere zam için toplanan 100 bin imzalı dilekçenin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı.

Özgür Özel'den emeklilere zam açıklaması! 100 bin imzalı dilekçe TBMM'ye sunuldu - 1. Resim

100 BİN İMZALI DİLEKÇE TBMM'YE SUNULDU

Özgür Özel, X sosyal medya hesabı üzerinden emeklilere yapılması istenen zam için TBMM'ye sunduğu 100 bin imzalı dilekçeyi, "Tüm Emeklilerin Sendikası 2017 Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen ve yönetim kurulu üyeleriyle emeklilerin taleplerini içeren 100 bin imzalı dilekçeyi TBMM'ye sunmalarından önce bir araya geldik. Emekliler haklarını alana kadar sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz" sözleriyle duyurdu.

Özgür Özel'den emeklilere zam açıklaması! 100 bin imzalı dilekçe TBMM'ye sunuldu - 2. Resim

TBMM'DE ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

Özgür Özel, TBMM'de yaptığı konuşmada 3 işçi konfederasyonunun başkanının yaptığı açıklamayı hatırlatarak, "Enflasyon zammı istedi, emekliye en az asgari ücret verilmeli dediler. Biz sendikaları zaman zaman eleştirdik ama bugün verilmeyen enflasyon zammını ve emekliye bir asgari ücreti talep eden DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in tüm genel başkanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Özgür Özel'den emeklilere zam açıklaması! 100 bin imzalı dilekçe TBMM'ye sunuldu - 3. Resim

SAAT 21.00 BEKLENİYOR

Asgari ücrete zam yapılması için saat 21.00'ı işaret eden Özel, "Asgari ücretin 25 bin lira olmasını bekliyoruz, istiyoruz. Bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Türkiye bu akşam saat 9'da ayağa kalk!" ifadelerine yer verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig kancası! Galatasaray o rakamın altına inmeyecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kedi Şirine'yi tekmeleyerek 4. kattan atan akademisyen Elanur Pilici'nin cezası belli oldu - GündemAkademisyen Elanur Pilici'nin cezası belli olduDüzce Belediye Başkanı açıkladı: Bolu Dağı için resmi adımlar atılıyor - GündemBaşkan açıkladı: Bolu Dağı için resmi adımlar atılıyorAmbulanslar peş peşe gitti! 236 kişi hastanelik oldu - GündemAmbulanslar peş peşe gitti! 236 kişi hastanelik olduGaziantep bugün acıya boğuldu: Gölete giren üç kişiden haber yok - GündemGölete giren üç kişiden haber yokİstanbul-Londra-Paris üçgeninde film gibi olay! Bir günde 14 milyon liralık vurgun - GündemBir günde 14 milyon liralık vurgunErzurum’da sır ölüm! Cesedi banyoda bulundu - GündemErzurum’da sır ölüm! Cesedi banyoda bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...