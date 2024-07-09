Özgür Özel'den emeklilere zam açıklaması! 100 bin imzalı dilekçe TBMM'ye sunuldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tüm Emeklilerin Sendikası'nın emekliler için topladığı 100 bin imzalı dilekçenin TBMM'ye sunulduğunu duyurdu. Emekli zammı için harekete geçen Özel, "Emekliler haklarını alana kadar sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası, hayat pahalılığı ve maaşlarına yapılmayan zamları gündeme getirmek için 100 bin imza topladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilere zam için toplanan 100 bin imzalı dilekçenin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı.

100 BİN İMZALI DİLEKÇE TBMM'YE SUNULDU

Özgür Özel, X sosyal medya hesabı üzerinden emeklilere yapılması istenen zam için TBMM'ye sunduğu 100 bin imzalı dilekçeyi, "Tüm Emeklilerin Sendikası 2017 Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen ve yönetim kurulu üyeleriyle emeklilerin taleplerini içeren 100 bin imzalı dilekçeyi TBMM'ye sunmalarından önce bir araya geldik. Emekliler haklarını alana kadar sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz" sözleriyle duyurdu.

TBMM'DE ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

Özgür Özel, TBMM'de yaptığı konuşmada 3 işçi konfederasyonunun başkanının yaptığı açıklamayı hatırlatarak, "Enflasyon zammı istedi, emekliye en az asgari ücret verilmeli dediler. Biz sendikaları zaman zaman eleştirdik ama bugün verilmeyen enflasyon zammını ve emekliye bir asgari ücreti talep eden DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in tüm genel başkanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

SAAT 21.00 BEKLENİYOR

Asgari ücrete zam yapılması için saat 21.00'ı işaret eden Özel, "Asgari ücretin 25 bin lira olmasını bekliyoruz, istiyoruz. Bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Türkiye bu akşam saat 9'da ayağa kalk!" ifadelerine yer verdi.