Özgür Özel'den asgari ücret çağrısı! Akşam 21.00'i işaret edip herkese çağrı yaptı

CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında asgari ücretin 25 bin lira olmasını istediklerini söyledi. Vatandaşlara da çağrı yapan Özel, "Asgari ücret artsın diyorsan bu akşam 21.00'de başlıyoruz. Işıkları yakın, kapatın! Uzaydan görülecek." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bugün 3 işçi konfederasyonunun başkanının yaptığı açıklamayı hatırlatan Özel, "Enflasyon zammı istedi, emekliye en az asgari ücret verilmeli dediler. Biz sendikaları zaman zaman eleştirdik ama bugün verilmeyen enflasyon zammını ve emekliye bir asgari ücreti talep eden DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in tüm genel başkanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

"AKŞAM 21.00'DE IŞIKLARI YAKIP KAPATIN"

Asgari ücret çağrısı da yapan Özel, "Asgari ücretin 25 bin lira olmasını bekliyoruz, istiyoruz. Bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Türkiye bu akşam saat 9'da ayağa kalk! Evlerinde yanan ışıkları eğer zam istiyorsan, emekliye zam istiyorsan, asgari ücrete zam istiyorsan; fındığa, darıya, narenciyeye fiyat istiyorsan, asgari ücret artsın diyorsan bu akşam 21.00'de başlıyoruz. Işıkları yakın, kapatın! Uzaydan görülecek. Zam isteyenler bizimle olsun." ifadelerini kullandı.