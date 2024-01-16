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Uçak alevler içinde yolun ortasına düştü, korkunç görüntüler aracın içinden çekildi
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ümit Karadağ
Şili’de korkunç bir uçak kazası yaşandı. Alevler içinde yolun ortasına düşen uçakta 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Şili'nin Maule bölgesindeki Talca kenti yakınlarında küçük bir uçak, yangına müdahale ettiği sırada alev alarak otoyoldaki araçların üzerine düştü.
Uçak alev topuna dönerken, 58 yaşındaki pilot hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan 4 kişi ise yaralandı.
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric Font sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden pilotun yakınlarına başsağlığı diledi.
Şili Sivil Havacılık Kurumu olayla ilgili soruşturma başlatırken, uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi