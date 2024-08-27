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Uçak lastiği bomba gibi patladı! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Uçak lastiği bomba gibi patladı! Ölü ve yaralılar var

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD'deki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda uçak lastiğinin değişim sırasında patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ABD'deki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda bir uçağın lastiğinin değişim sırasında patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde bulunan Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda korkunç bir kaza meydana geldi. ABD basınında yer alan haberlerde, Delta Air Lines'a ait bir uçağın lastiğinin değişim sırasında patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Söz konusu lastiğin uçaktan söküldüğü sırada patladığı belirtilen haberlerde, uçağın geçtiğimiz pazar günü Las Vegas'tan Atlanta'ya geldiği aktarıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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