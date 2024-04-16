Ukrayna İsrail'e verilen desteği kıskandı, Zelenski: "O da NATO üyesi değil"

Ukrayna Cumhurbaşkanı, NATO üyesi olmayan İsrail'e verilen desteği örnek göstererek Ukrayna'ya da destek çağrısında bulundu.

Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda açıklamalarda bulunan Zelensky, "Özgür dünya İsrail'i savunarak böyle bir birliğin sadece mümkün değil, aynı zamanda yüzde yüz etkili olduğunu da göstermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı, "Aynı şey, İsrail gibi NATO üyesi olmayan Ukrayna'yı terörden korumak için de mümkündür" ifadelerini kullandı.

Ukrayna son aylarda, Rusya'nın saldırılarını püskürtmek için acilen ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere, Batı'dan gelen yardımlardaki gecikmeler karşısında tepkisini dile getiriyor.

UKRAYNA'YA DAHA FAZLA YARDIM

Zelensky son açıklamasında da bu tepkiyi, "Rus saldırılarının yoğunluğu daha fazla birliktelik gerektiriyor" sözleriyle iletti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da daha önce düzenlediği bir basın toplantısında Batı'nın İsrail'e verdiği desteği hatırlatarak "mümkün olan en kısa sürede" daha fazla destek çağrısında bulunmuştu.

Kuleba Norveçli mevkidaşıyla birlikte yaptığı açıklamada, "Müttefikler çok koordineli bir şekilde birlikte hareket ettiklerinde tek bir füzenin bile hedeflere düşmediğini, İsrail'deki hedeflere ulaşmadığını görüyoruz" dedi.