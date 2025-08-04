Ukrayna, Rusya’nın nükleer kalbine sızdı! Tüm sırlar ele geçirildi

Ukrayna Savunma İstihbarat Müdürlüğü (HUR), Rusya’nın Kuzey Filosu bünyesinde yer alan yeni nesil nükleer denizaltı "Knyaz Pozharsky" ile ilgili kapsamlı ve gizli belgeleri ele geçirdi.

Yayımlanan resmi açıklamada, "Rus Donanmasına ait Borei-A sınıfı denizaltıya dair teknik, operasyonel ve personele yönelik tüm içeriğe ulaşıldı" denildi.

SAVAŞ EMİRLERİNDEN FİZİKSEL UYGUNLUK LİSTELERİNE KADAR HER ŞEY ORTAYA SAÇILDI

HUR tarafından yayımlanan belgeler arasında "tüm mürettebatın isim isim pozisyonları, nitelikleri ve fiziksel uygunluk seviyeleri" yer alıyor. Sızdırılan içerikler sadece personel bilgileriyle sınırlı değil.

Geminin savaş sistemlerini ve iç organizasyon yapısını gösteren detaylı şemalar, günlük operasyon programları, yaralı tahliyesi ve kargo transferleri için belirlenmiş protokoller de belgelerde bulunuyor.

Özellikle "deforme olmuş bir iletişim şamandırasına" ilişkin hazırlanan mühendislik raporu dikkat çekiyor. Ayrıca savaş alarmı durumlarında baş dümencinin görevlerini ayrıntılı şekilde tanımlayan savaş kılavuzları da ele geçirilen belgeler arasında yer aldı.

KNYAZ POZHARSKY, BOREİ-A SINIFININ EN GELİŞMİŞ HALKASI

Aralık 2016’da inşasına başlanan Knyaz Pozharsky, modernize edilmiş Proje 955A Borei-A serisinin beşinci, serideki dördüncü denizaltısı. 2024 yılında deniz testlerine başlaması planlanan bu dev denizaltı, Rusya’nın stratejik nükleer üçlüsünün deniz ayağını oluşturuyor.

Her biri 16 R-30 Bulava kıtalararası balistik füze taşıma kapasitesine sahip Borei-A sınıfı denizaltılar, 10'a kadar bağımsız hedeflenebilir savaş başlığı taşıyabiliyor. Gemi ayrıca 533 mm'lik torpido kovanlarıyla da donatıldı.

TASARIMDA GİZLİLİK VE AKUSTİK İZ ÖNE ÇIKIYOR

Rus donanması yetkililerine göre, Borei-A sınıfındaki değişiklikler "gövde şekli, pruva yapısı ve kontrol kulesi" üzerinde yoğunlaştı. Bu düzenlemeler sayesinde akustik iz azaltıldı ve denizaltının gizlilik yetenekleri güçlendirildi. Aynı zamanda balistik füze fırlatma sistemlerinde de iyileştirmeler yapıldı.

RESMİ DENETİM RAPORUNDA MÜHENDİSLER VE SUBAYLARIN İMZALARI

Ele geçirilen belgelerde, Knyaz Pozharsky üzerinde yapılan "resmi teknik denetimin", çok sayıda savunma müteahhidi ve deniz subayı tarafından imzalandığı görülüyor. Ayrıca "su geçirmez kapakların ve mühürlü bölmelerin envanteri" de sızdırılan belgeler arasında yer alıyor.

PUTİN DENETLEDİ, SEVERODVİNSK'TE TÖREN YAPILDI

24 Temmuz 2025’te Kuzey Filosu’nun 31. Denizaltı Bölümüne katılan Knyaz Pozharsky, Murmansk bölgesindeki Gadzhiyevo üssünde konuşlandırılmıştı. Geminin göreve başlama töreni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in denetiminde gerçekleşti.

UKRAYNA, RUS ASKERİ SIRLARINA DOĞRUDAN ERİŞİM SAĞLADI

HUR, ele geçirilen belgelerin yalnızca Knyaz Pozharsky’ye değil, aynı zamanda "Borei-A sınıfı denizaltıların tamamına dair teknik sınırlamaları ve özellikleri" içerdiğini aktardı.