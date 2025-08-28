Ukrayna’dan Rusya’ya büyük misilleme Voronezh üssü yerle bir oldu

Ukrayna ordusu, Rusya’nın Voronezh bölgesindeki Baltimore Hava Üssü’nü hedef aldı.

Açık kaynak istihbarat grubu CyberBoroshno tarafından analiz edilen uydu görüntülerine göre saldırıda bir S-300 hava savunma sistemi devre dışı bırakıldı, en az iki Su-24 bombardıman uçağı da imha edildi.

Saldırının, Rusya’nın 47. Muhafız Bombardıman Alayı ile 108. Hava Savunma Füze Alayı’nın konuşlandığı üsse yönelik yapıldığı öğrenildi.

Uydu görüntülerinde, üste bulunan 76N6 radar istasyonu ve 30N6 hedefleme radarında ağır hasar oluştu.



CyberBoroshno analistleri, bu iki radarın imhasıyla birlikte bölgede konuşlu tüm S-300 bataryasının etkisiz hale geldiğini belirtti.

SU-24 UÇAKLARI KAYBOLDU

En az bir aydır üste park halinde bulunan iki Su-24 bombardıman uçağının saldırıdan sonra ortadan kaybolduğu görüldü.

Uydu görüntülerinde uçakların bulunduğu noktalarda yanık izleri ve yangın hasarına dair işaretler dikkat çekti.

Analistler, imha edilen uçakların eski gövdeler olabileceğini ya da hava üssüne yeniden konuşlandırılan Su-24MR keşif varyantları olabileceğini kaydediyor.

Söz konusu uçaklar Ukrayna sınırında radar ve elektronik gözetim faaliyetlerinde kullanılmıştı.

MODERNİZE EDİLMİŞ S-300 SİSTEMİ YOK EDİLDİ

CyberBoroshno araştırmacıları, aynı S-300 ünitesinin 2019’da PM2 standardına yükseltildiğini gösteren bir Rus TV raporuna da ulaştı.

Uydu görüntülerinde tahrip edilen radar noktaları rapordaki görüntülerle de örtüştü.

İmha edilen 76N6 radarı, orta ve yüksek irtifadaki hedeflerin tespitinden sorumluydu. 30N6 radarı ise füze önleme için aydınlatma ve rehberlik sağlıyordu.

DAHA ÖNCE DE VURULMUŞTU

Ukrayna, daha önce de geçici olarak işgal altındaki Zaporizhzhia bölgesinde bir Rus S-300V fırlatıcısını imha etmişti.