Ukrayna'yı sel vurdu! ''7 saatte 2 aylık yağmur yağdı''

Ukrayna’nın güneyindeki Odessa şehrinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybetti. Odesa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov yaptığı açıklamada, "Sadece 7 saat içinde, Odessa’ya neredeyse iki aylık yağmur yağdı.'' ifadelerinde bulundu.
BİNALARI SEL BASTI
Ukrayna Devlet Acil Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada, 362 kişinin kurtarıldığı, araçların sular altında kaldığı ve binaları sel sularının bastığı aktarıldı.
''7 SAATTE 2 AYLIK YAĞMUR''
Odesa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov yaptığı açıklamada, "Sadece 7 saat içinde, Odessa’ya neredeyse iki aylık yağmur yağdı. Hiçbir drenaj sistemi böyle bir yükü kaldıramaz" dedi.
