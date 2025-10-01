Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ukrayna'yı sel vurdu! ''7 saatte 2 aylık yağmur yağdı''

Ukrayna'yı sel vurdu! ''7 saatte 2 aylık yağmur yağdı''

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ukrayna’nın güneyindeki Odessa şehrinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybetti. Odesa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov yaptığı açıklamada, "Sadece 7 saat içinde, Odessa’ya neredeyse iki aylık yağmur yağdı.'' ifadelerinde bulundu.

Ukrayna’nın güneyinde şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Odessa şehrinde yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'yı sel vurdu! ''7 saatte 2 aylık yağmur yağdı'' - 1. Resim

BİNALARI SEL BASTI

Ukrayna Devlet Acil Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada, 362 kişinin kurtarıldığı, araçların sular altında kaldığı ve binaları sel sularının bastığı aktarıldı.

''7 SAATTE 2 AYLIK YAĞMUR''

Odesa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov yaptığı açıklamada, "Sadece 7 saat içinde, Odessa’ya neredeyse iki aylık yağmur yağdı. Hiçbir drenaj sistemi böyle bir yükü kaldıramaz" dedi.

