ABD'de 35 sene önce cinayet işleyen bir şahıs idam edildi! Listede 8 kişi daha var...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;de 35 sene önce cinayet işleyen bir şahıs idam edildi! Listede 8 kişi daha var...
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Florida eyaletinde, 35 yıl önce işlediği cinayetten dolayı idama mahkum edilen 64 yaşındaki kişinin cezası infaz edildi. Ülkede bu sene idam edilenlerin sayısı 34'e yükselirken yıl sonuna kadar en az 8 infazın daha yapılması bekleniyor.

ABD'de 35 yıl önce işlediği cinayetten hüküm giyen 64 yaşındaki kişi idam edildi.  NBC News'un haberine göre, Victor Tony Jones 1990'da çalıştığı iş yerinde yaptığı soygun sırasında iş yeri sahiplerini bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinde ağır yaralı yakalanan Jones, 1993'te iki kez birinci derece cinayet ve silahlı soygundan suçlu bulunarak idama çarptırıldı.

Jones, Florida Eyalet Cezaevi'nde zehirli iğneyle idam edildi. Böylece, bu yıl Florida'da idam edilenlerin sayısı 13'e yükselmiş oldu.

FLORİDA İDAMIN EN ÇOK UYGULANDIĞI EYALET OLDU

Bu yıl, 1976'da idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana Florida'da en fazla idamın infaz edildiği dönem olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Florida, bu yıl ABD'de en çok idamın uygulandığı eyalet oldu.

8 KİŞİ DAHA İNFAZ EDİLECEK

ABD genelinde, bu yıl şimdiye kadar 34 kişi idam edilirken, yıl sonuna kadar en az 8 infazın daha yapılması planlanıyor.

