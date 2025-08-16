Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ünlü antropolog Brinkley Morris Messick hayatını kaybetti

Ünlü antropolog Brinkley Morris Messick hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ünlü antropolog Brinkley Morris Messick hayatını kaybetti
Orta Doğu, Güney Asya, Afrika, İslam, Yemen, Kuzey Afrika, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Columbia Üniversitesi’nden emekli antropolog Brinkley Morris Messick, 76 yaşında vefat etti. Orta Doğu, Güney Asya ve Afrika çalışmalarıyla tanınan Messick, özellikle Yemen ve Kuzey Afrika’daki İslam toplumlarının kültürel ve tarihi boyutları üzerine önemli araştırmalar yaptı.

Antropoloji, Orta Doğu, Güney Asya ve Afrika çalışmalarıyla tanınan Columbia Üniversitesinden emekli bilim insanı Brinkley Morris Messick, 76 yaşında vefat etti.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan akademisyen Salwa Hoque, hocası antropolog Brinkley Morris Messick'in vefatından duyduğu üzüntüyü aktardı. Hoque, İslam hukukuna ilgisinin Messick'in derslerinde başladığını paylaştı.

BRINKLEY MORRIS MESSICK KİMDİR?

Columbia Orta Doğu Enstitüsü'nün direktörlüğünü yapan ve Filistin Çalışmaları Merkezi'nin kurucu ortaklarından olan Messick, özellikle Yemen ve Kuzey Afrika'daki İslam toplumlarının kültürel ve tarihi boyutları üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınıyordu.

Messick, İslam hukuku, Müslüman toplumu üzerine çeşitli dersler verdi. 2009 yılında Amerikan Antropoloji Derneği Orta Doğu Bölümü'nden "Üstün Kıdemli Bilim İnsanı Ödülü"nü (Outstanding Senior Scholar Award) aldı.

Araştırmacının "The Calligraphic State: Textual Domination and History in a Muslim Society" eseri Türkçeye "Yazı Devleti, Müslüman Bir Toplumda Metinsel Tahakküm ve Tarih" olarak çevrilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
