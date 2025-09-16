Ünlü CEO Sam Altman lüks malikânesini satışa çıkardı! İçinde yok yok: Fiyatı ise dudak uçuklatan cinsten

Hawaii’deki lüks konutunu satışa çıkaran OpenAI CEO’su Sam Altman sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Altman’ın sahil kenarındaki görkemli malikâne için istediği fiyat dudak uçuklatırken ünlü CEO’nun söz konusu konutunun, tam 49 milyon dolara (yaklaşık 2 milyar TL) alıcısını beklediği kaydedildi.

Altman’ın 2021 yılında 43 milyon dolara satın aldığı bin 163 metrekarelik malikâne, konumu ve fiziki donanımı ve iç tasarımıyla dikkat çekiyor.

İÇİNDE YOK YOK

Malikânede 10 yatak odası, 11 banyo, misafirhane, bungalov, spor sahaları, özel sinema salonu ve helikopter pisti bulunuyor. Lüks konutun şu anda bölgedeki satışta olan en pahalı ikinci mülk olduğu biliniyor.

Emlak platformu Zillow’un verilerine göre evi satın alacak kişi, evle birlikte yalnızca bu yıl 631 bin doları (yaklaşık 20,7 milyon TL) aşan emlak vergisi ödeyecek.