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Ünlü şarkıcı Smokey Robinson'a istismar soruşturması! 4 temizlikçisi şikayette bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ünlü şarkıcı Smokey Robinson&#039;a istismar soruşturması! 4 temizlikçisi şikayette bulundu
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Smokey Robinson hakkında "tecavüz ve cinsel saldırı" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Eskiden yanında çalışan 4 temizlikçisi saldırılar nedeniyle en az 50 milyon dolar tazminat talep ediyor.

Los Angeles yetkilileri, Robinson'un yanında çalıştıkları süre boyunca defalarca cinsel saldırı ve tecavüze uğradığını iddia eden 4 eski temizlik görevlisinin mahkemeye başvurması üzerine harekete geçti.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR AKTİF OLARAK SORUŞTURULUYOR

Yetkililer, Robinson'a hakkındaki suçlamalar sebebi ile soruşturma açtı. Ünlü sanatçı hakkındaki suçlamaların "aktif olarak soruşturduğu" açıklandı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan 85 yaşındaki sanatçının avukatı iddiaları reddetti. Avukat, "Mahkemenin Robinson'un yanlış bir şey yapmadığına dair bir karar verileceğinden eminim." dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Robinson'un dört eski temizlik görevlisi, sanatçının yanında çalıştıkları süre boyunca defalarca cinsel saldırı ve tecavüze uğradıkları iddiasıyla ay başında dava açmıştı.

Dört kadın, 2007-2024 yılları arasında uğradıkları saldırılar nedeniyle en az 50 milyon dolar tazminat talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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