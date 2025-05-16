Ünlü şarkıcı Smokey Robinson'a istismar soruşturması! 4 temizlikçisi şikayette bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı 16 Mayıs 2025 05:12 - Güncelleme: 16 Mayıs 2025 05:26 - Güncelleme:

ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Smokey Robinson hakkında "tecavüz ve cinsel saldırı" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Eskiden yanında çalışan 4 temizlikçisi saldırılar nedeniyle en az 50 milyon dolar tazminat talep ediyor.

Los Angeles yetkilileri, Robinson'un yanında çalıştıkları süre boyunca defalarca cinsel saldırı ve tecavüze uğradığını iddia eden 4 eski temizlik görevlisinin mahkemeye başvurması üzerine harekete geçti. HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR AKTİF OLARAK SORUŞTURULUYOR Yetkililer, Robinson'a hakkındaki suçlamalar sebebi ile soruşturma açtı. Ünlü sanatçı hakkındaki suçlamaların "aktif olarak soruşturduğu" açıklandı. AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ Öte yandan 85 yaşındaki sanatçının avukatı iddiaları reddetti. Avukat, "Mahkemenin Robinson'un yanlış bir şey yapmadığına dair bir karar verileceğinden eminim." dedi. OLAYIN GEÇMİŞİ Robinson'un dört eski temizlik görevlisi, sanatçının yanında çalıştıkları süre boyunca defalarca cinsel saldırı ve tecavüze uğradıkları iddiasıyla ay başında dava açmıştı. Dört kadın, 2007-2024 yılları arasında uğradıkları saldırılar nedeniyle en az 50 milyon dolar tazminat talep ediyor.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş