Uzayda ilk biz geldik kavgası! Çin, uzay topraklarında hak iddaa edebilir

NASA Başkanı Bill Nelson, Çin'in askeri amaçlarını sivil uzay programlarıyla gizleyerek uzayda varlığını güçlendirdiğini belirterek uyardı. ABD'nin uzay yarışındaki en büyük rakibi olarak gördüğü Çin'in, Ay'a iniş yapması durumunda Ay'daki topraklar üzerinde "hak iddia edebileceğini" vurguladı.

Bill Nelson, Çin'in uzaydaki askeri varlığı hakkında yaptığı bir konuşmada, "Çin özellikle son 10 yılda olağanüstü ilerlemeler kaydetti, ancak bunları çok ama çok gizli tutuyor" dedi.

Nelson sözlerine, “Çin'in sivil uzay görevlerinin çoğunun askeri programlar olduğuna inanıyoruz. Ve aslında bir yarışta olduğumuzu düşünüyorum" diye devam etti.

Pekin'in "aklını başına toplayacağını ve sivil alanın barışçıl kullanımlara yönelik olduğunu" umduğunu vurguladı. NASA Başkanı her iki ülke de Ay misyonları peşinde olduğundan ABD'nin Çin'den önce Ay'a tekrar inmesi gerektiği belirtti.

UZAYDA İLK BİZ GELDİK KAVGASI

İlk olarak Pekin'in Ay'a astronot göndermesi durumunda ABD'nin büyük bir tehdit ile karşı karşıya olacağını söyleyen Nelson, Pekin'in, "İlk biz geldik. Burası bizim bölgemiz, sen dışarıda kal" diyebileceğinden endişe ettiğini vurguladı. Nelson daha önce de ABD'nin Çin'le “uzay yarışında” olduğunu söylemiş ve Çin'in sonunda Ay'ın kaynak açısından zengin bölgesine “sahip” olduğunu iddia edebileceği konusunda uyarmıştı.

2022'de Çin'in uzay programı, Dünya yörüngesinde bir uzay istasyonu kurdu. Ay yörüngesinde dönme ve örnek toplama görevleri gerçekleştirildi. ABD ise, "Artemis III" misyonuyla 2026 yılında astronotları Ay'a geri göndermeyi planlıyor. Çin, 2030 yılına kadar Ay'a insan göndermeyi umduğunu söylüyor.

Nelson, ABD'nin uzay araştırmalarında "küresel üstünlüğünü" kaybetmeyeceğinden emin olduğunu söylerken Çin'in yine de gerçek bir tehdit olduğunu vurguladı.