Wagner duyurdu, resmen çekildiler! Tam 3 yıl sürdü... 

Rus paralı asker grubu Wagner, 3 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Mali’den çekildiğini açıkladı.

Wagner'den yapılan açıklamada, Batı Afrika ülkesinde yürüttüğü operasyonları "başarıyla tamamladığı" belirtildi.

İSYANCI GÜÇLER PÜSKÜRTÜLDÜ

Mali'deki silahlı gruplara karşı yürütülen mücadelede ülkenin tüm bölgesel merkezlerinin yeniden Malili askeri yönetimin kontrolüne alındığı aktarılan açıklamada, isyancı güçlerin geri püskürtüldüğünü ve birçok komutanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

GÖREVİ AFRİKA KOLORDUSU DEVRALACAK!

Ulusal basındaki haberlerde ise Wagner'in çekilmesi, ülkede Rus varlığının sona ereceği anlamına geldiği, Wagner'in sonrası dönemde Rusya destekli yeni bir paramiliter oluşum olan Afrika Kolordusunun (Africa Corps), Mali'deki faaliyetleri devralacağı kaydedildi.

BÖLGEDEKİ DURUM

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile terör örgütü DEAŞ ile mücadele ediyor. Sivil hükümetin, bu tehditle baş edemediği eleştirilerinin ardından ordu yönetime el koymuştu.

Fransa, güvenliği sağlamak amacıyla 2013 yılında Mali'ye asker göndermiş ancak 2022’de birliklerini geri çekmişti. Fransız askerlerinin ayrılmasının ardından askeri yönetim, Rusya merkezli Wagner Grubu ile işbirliğine gitmişti.