Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Yapay zeka bu kez dev dolandırıcılıkla sahnede: Bir şirket 'deepfake' ile 25 milyon dolar kaybetti

    Düzenleyen: /
    - Güncelleme:
    Yapay zeka bu kez dev dolandırıcılıkla sahnede: Bir şirket &#039;deepfake&#039; ile 25 milyon dolar kaybetti
    Yapay Zeka, Deepfake, Haber

    Dünya Haberleri

    Çin'de dolandırıcılar yapay zeka teknolojisini kullanarak çok uluslu bir firmanın çalışanını yaklaşık 25.6 milyon dolar dolandırdı. Dolandırılan paranın firmanın olduğu belirlenirken dolandırıcıların deepfake kullanarak yönetici kılığına girdiği kaydedildi.

    Hayatın her alanına dahil olan ve gelişimini hızla sürdüren yapay zeka dolandırmaya da başladı. Hong Kong'da çok uluslu bir firmanın çalışanı bir video görüşmesine katılması için kandırıldı. Ancak katılanların hepsi aslında deepfake rekreasyonlarıydı.

    CCN'in bildirdiğine göre kıdemli müfettiş Baron Chan Shun-ching, şehrin kamu yayıncısı RTHK'ya verdiği demeçte, "Çok kişili video konferansta, herkesin sahte olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

    Chan, çalışanın, şirketin İngiltere merkezli finans direktöründen geldiği iddia edilen bir mesaj aldıktan sonra şüphelendiğini söyledi.

    GÖRÜNTÜ VE SES AYNI

    Baron Chan Shun-ching, "Başlangıçta, çalışan, gizli bir işlemin gerçekleştirilmesi gerektiğinden bahsettiği için bunun bir kimlik avı e-postası olduğundan şüphelendi.

    Bununla birlikte, işçi video görüşmesinden sonra şüphelerini bir kenara bıraktı, çünkü katılan diğer insanlar tıpkı tanıdığı meslektaşları gibi görünüyor ve ses çıkarıyorlardı" dedi.

    Polis memuru, görüşmedeki diğer herkesin gerçek olduğuna inanan işçinin toplam 200 milyon Hong Kong doları  (yaklaşık 25.6 milyon dolar) havale etmeyi kabul ettiğini söyledi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Yapay ZekaDeepfake
    Haberler > Dünya > Yapay zeka bu kez dev dolandırıcılıkla sahnede: Bir şirket 'deepfake' ile 25 milyon dolar kaybetti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Erdoğan, Mısır ziyaretinde Refah sınır kapısını da gidecek - DünyaMısır ziyaretinde Refah'a da gidecekTorununu ziyaret ederken sokak köpekleri saldırdı! 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Dünya68 yaşındaki kadın hayatını kaybettiİngiltere Kralı 3. Charles kansere yakalandı - Dünyaİngiltere Kralı 3. Charles kansere yakalandıABD'li komutandan İsrail'e Gazze eleştirisi: Hamas'a karşı başarısız oldular - DünyaHamas'a karşı başarısız oldularÇiftçilerin eylemi Hollanda'ya da sıçradı: Belçika sınırına traktörlü engel - DünyaÇiftçilerin eylemi Hollanda'ya da sıçradıKatil İsrail'den bir alçak saldırı daha! Sloganlar atıp camiyi vurdular - DünyaSloganlar atıp camiyi vurdularDarbe an meselesi! İsrail savaş kabinesi üyesi Netanyahu'yu içten devirmek için harekete geçti - DünyaNetanyahu'ya darbe an meselesiKriket maçında çıkan kavgada genç adamı taşlayarak öldürdüler - DünyaKriket maçında korkunç cinayet! Taşlayarak öldürdülerİsrail askerleri, Filistinli çocuğu öldürdü - DünyaFilistinli bir çocuğu göz göre göre böyle öldürdülerİsrail'in saldırıları 122. gününde! Gazze'de can kaybı 27 bin 478'e yükseldi - DünyaGazze'de can kaybı 27 bin 478'e yükseldi
    Sonraki Haber Yükleniyor...