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Yemen'de yolcu otobüsü devrildi, 16 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yemen’de yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 2’si çocuk 16 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi ise yaralandı.

Yemen’de Aden şehrinden Taiz şehrine giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 2’si çocuk 16 kişi hayatını kaybetti.

Yemen’de otobüs kazası can aldı. Aden şehrinden Taiz şehrine giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 2’si çocuk 16 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi ise yaralandı. Yerel yetkili kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Otobüsün fren sistemindeki ani bir arıza sürücünün kontrolünü kaybetmesine neden oldu" ifadelerini kullandı.

Kazanın gerçekleştiği Karba Al-Sahi yolunun bakımını denetleyen komitenin yetkilisi Ghanem Al-Najashi ise, yolda 2024 yılının ilk yarısında yaklaşık 114 trafik kazası olduğunu ve bu kazalarda yaklaşık 9 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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