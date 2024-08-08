ABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen'i vurdu!
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
ABD ve İngiltere, Yemen'in Hudeyde kentine hava saldırıları düzenledi. Savaş uçakları ile yapılan saldırıda henüz ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı. Ayrıca ABD ve İngiltere'den saldırıya ilişkin bir açıklama gelmedi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının Hudeyde'nin batısındaki el-Cubbane bölgesine 2 saldırı düzenlediği belirtildi.
Bombardımanın sebep olduğu hasara ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere tarafından da saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.
HAVA SAVUNMA ÜSSÜ BULUNUYOR
Yemen medyasına göre, Hudeyde kentinin el-Cubbane bölgesinde Husilere ait bir hava savunma üssü bulunuyor.
Husilerin kontrolündeki Hudeyde sahil kenti, bir uluslararası havalimanı ile 3 limanı barındırması sebebiyle Yemen'in en önemli kentlerinden biri sayılıyor.
KIZILDENİZ'DE GERİLİM TIRMANDI
Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor.
Bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor. Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
"ÇOK ULUSLU DENİZ GÖREV GÜCÜ"
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı