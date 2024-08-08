ABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen'i vurdu!

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Ağustos 2024 20:09 - Güncelleme: 8 Ağustos 2024 20:14 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

ABD ve İngiltere, Yemen'in Hudeyde kentine hava saldırıları düzenledi. Savaş uçakları ile yapılan saldırıda henüz ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı. Ayrıca ABD ve İngiltere'den saldırıya ilişkin bir açıklama gelmedi.