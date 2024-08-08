ABD F-22'leri Orta Doğu'ya gönderdi! Savaş alarmı verildi, İngiltere teyakkuzda

Eski Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından İsrail-İran gerilimi tırmandı. İran'ın olası bir saldırısına karşı İsrail'e destek vereceklerini açıklayan ABD, F-22 savaş uçaklarını Orta Doğu'ya konuşlandırdı. İngiltere ise İsrail'i korumak adına Orta Doğu'daki bütün askeri güçleriyle teyakkuza geçti.

İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulları vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulları vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın İsrail'e saldırması bekleniyor. "Karşılık vermekten başka çaremiz yok" diyen İran'a karşı ABD İsrail'i ne pahasına olursa olsun savunacağını ifade ediyor.

İran'ın İsrail'e olası saldırı riskine karşı ABD, İsrail'e askeri destek sağlamak üzere bölgeye çok sayıda birlik, savaş gemisi, nükleer savaş gemisi ve savaş uçaklarını göndermeye devam ediyor.

F-22 SAVAŞ UÇAKLARI ORTA DOĞU'DA

ABD F-22 Raptor savaş uçaklarını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanına göndererek bölgeye konuşlandırdı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin bölgedeki gerilimi azaltmak istediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

SÖZDE GERİLİMİ AZALTACAKLAR!

“ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 Raptorları, İran ya da vekillerinin bölgede gerilimi tırmandırma ihtimalini azaltmak amacıyla ABD'nin bölgedeki kuvvet pozisyonunda yaptığı değişikliklerin bir parçası olarak 8 Ağustos'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sorumluluk alanına ulaştı."

Birleşik Devletler Küresel Saldırı Görev Gücü'nün (US-GSTF) önemli bileşenlerinden olan F-22'nin ABD tarafından ihracatına izin verilmezken, F-22'nin tek kullanıcısı ABD Hava Kuvvetleri.

İNGİLTERE ORTA DOĞU'DA İSRAİL'İ KORUYACAK

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına silah ve istihbarat desteğini sürdüren İngiltere, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan suikast sonrası İran ve müttefiklerinin misilleme yapma hazırlıklarına karşı teyakkuzda.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına destek veren İngiltere'nin Akdeniz ve Orta Doğu'daki en görünür varlığı Kıbrıs Adası'nda. İngiltere'nin iki uçak gemisinden biri olan HMS Prince of Wales'i Ortadoğu'ya sevk etmesi bekleniyor.