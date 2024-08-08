Astsubay Muhammet Kalaz görevi başında şehit oldu

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz Şırnak'ta görevi başında kalp krizi geçirerek şehit oldu. Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesine acı haberi iletildi.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (27), Şırnak'ta yürüttüğü görevi sırasında aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Yanında bulunan silah arkadaşları tarafından hemen müdahale edilerek sağlık ekiplerine haber verildi.

Kalaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede şehit oldu. Kalaz'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

ŞIRNAK'TA GÖREVE YENİ BAŞLAMIŞTI

Kalaz, Şırnak'ta yapılacak olan törenin ardından, yarın memleketi Safranbolu Aşağıçiftlik köyüne gönderilecek.

Kalaz'ın İznik'te görev yaparken 1 ay önce Şırnak'a tayin olduğu öğrenildi.

ACI HABERİ ULAŞTIRILDI

Kalaz'ın şehadet haberini Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesine Kaymakam Şaban Arda Yazıcı bildirdi.

Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, komşuları aileye taziyelerini iletti. Öte yandan bekar olduğu öğrenilen şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X üzerinden başsağlığı dileklerinde bulundu.