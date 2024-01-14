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    Yemen'e yeni hava saldırısı! ABD ve İngiltere, Husi mevzilerini bombalıyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    ABD ve İngiltere'nin bir önceki saldırıdan 2 gün sonra, Husilere ait mevzileri yeniden bombalamaya başladığı öğrenildi.

    Yemen&#039;e yeni hava saldırısı! ABD ve İngiltere, Husi mevzilerini bombalıyor
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sputnik askeri kaynağından elde edilen bilgilere göre, ABD ve İngiltere Yemen'in kuzeyinde tekrardan hava operasyonu gerçekleştiriyor.

    İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husiler de 12 Ocak'ta havadan ve denizden ABD ile İngiltere’nin saldırısına uğramıştı.

    Husi mensubu 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların ardından, Husiler mücadeleye devam edeceklerini açıklamıştı. 

    BİDEN HUSİLERİ TERÖRİST İLAN ETMİŞTİ

    ABD Başkanı Joe Biden ise Yemen'deki Husilerin "terörist grup" olduğunu belirterek, "Gerilimi onlar artırdılar. İran'la bir çatışma peşinde değiliz" değerlendirmesini yapmıştı.

    Husilerin saldırıları nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz seferlerini durdururken ticari kayıp ülkeleri zor duruma soktu. 

    HAVA SALDIRISI YENİDEN BAŞLADI

    Bölgedeki gerilim sürerken, 12 Ocak'ta ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenlemişti. 2 gün aranın ardından Yemen'in kuzeyindeki Husilere yönelik operasyonlar yeniden başladı. Askeri kaynaklar ortak hava harekatında Husi mevzilerinin vurulduğunu bildirdi.

    ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu duyurdu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    YemenHusiler
    Haberler > Dünya > Yemen'e yeni hava saldırısı! ABD ve İngiltere, Husi mevzilerini bombalıyor
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