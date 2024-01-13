Husi saldırıları otomotiv sektörünü vurdu! Tesla ve Volvo'dan üretimi durdurma kararı

13 Ocak 2024 11:38 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 11:38

Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere saldırmasının ardından başlayan kriz derinleşiyor. Birçok uluslararası firma, Kızıldeniz'deki ticari faaliyetlerini durdururken, otomotiv sektöründen Tesla ve Volvo da "tedarik zincirinin olumsuz etkilenmesi" nedeniyle üretimi durdurma kararı aldı.

TESLA VE VOLVO'DAN ÜRETİMİ DURDURMA KARARI

Tesla, Kızıldeniz'deki silahlı çatışmaların ve buna bağlı olarak ticari gemilerin Ümit Burnu gibi alternatif rotalarla Avrupa ve Asya arasındaki nakliyenin sağlanmasının, tedarik zincirine yansıdığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, uzun nakliye sürelerinin tedarik zincirinde boşluk oluşturması nedeniyle Almanya'da üretimin etkilendiği, bu nedenle iki hafta boyunca üretimi durdurma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Eksik bileşenler nedeniyle Berlin-Brandenburg'daki Gigafactory'de araç üretimini 29 Ocak-11 Şubat tarihlerinde birkaç bölge dışında askıya almak zorunda kalıyoruz. Üretim 12 Şubat'tan itibaren tam olarak devam edecek" denildi.

Çoğunluk hissesi Çinli Geely'e ait olan Volvo Car, Belçika'daki fabrikasında üretimi durdurma kararı aldı. Volvo'dan yapılan açıklamada, durdurma kararının şanzıman teslimatlarındaki gecikme nedeniyle alındığı ve üç gün süreceği belirtildi.

KIZILDENİZ'DE NELER OLUYOR?

Yemen'deki Husiler, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e saldırmasının ardından Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldırmaya başlamıştı. Hamas'ı desteklediklerini belirten Husiler, şu ana kadar çok sayıda ticari gemiyi insansız hava araçları ve füzelerle vurdu.

Kriz nedeniyle ticari gemiler en kısa yol olan Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı rotasından koparak, daha uzun süren Ümit Burnu'na yönelmişti.

Bahsi geçen gemilerin giysiler, telefonlar, petrol, araba aküleri gibi çok sayıda emtiayı taşıdığı belirtiliyor. Tedarik sürelerinin uzamasının nakliye ücretlerinin yükselmesine yol açtığı, bunun sonucunda da bazı firmaların faaliyetlerini durdurduğu ifade ediliyor.

Kriz nedeniyle Batı harekete geçerken, ABD ve İngiltere Yemen'deki Husilere ait hedefleri vurmaya başladı. Amerikan ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerindeki bazı noktalara hava saldırısı yapmıştı. İtalya, saldırıya katılmayacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, saldırıya ilişkin "Benim talimatım doğrultusunda ABD askerî kuvvetleri, Birleşik Krallık ile birlikte ve Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda’nın desteğiyle saldırı düzenledi" dedi.

İran ve Rusya, ABD'nin saldırısına sert tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "ABD ve İngiltere’nin Yemen’e yönelik saldırılarını kınıyoruz" diyerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise "Yemen’e yapılan saldırıyı kınıyoruz" dedi.