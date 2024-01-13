Dünya diken üstünde! Kızıldeniz'de kızıl kıyamet senaryosu

13 Ocak 2024 04:32 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 05:00

Hamas ile İsrail arasında ekim ayında başlayan çatışmalar Yemen’e de sıçradı. Hamas’a destek için İsrail’e füze fırlatan Hizbullah, çatışmaları kısmen de olsa Lübnan topraklarına taşımıştı. Batılı ülkelerin, İsrail’in Gazze’deki sivil katliamına “topraklarını savunuyor” diyerek destek vermesi üzerine Yemen’deki Husiler, İsrail bağlantılı ticari gemilere Kızıldeniz’de saldırmaya başladı. ABD ve İngiltere on ülkenin katılımı ile Kızıldeniz’de deniz gücü kurarak, saldırılara karşılık verdi. Husilerin ticari gemileri hedef almaya devam etmesi üzerine ABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen topraklarına saldırı düzenledi. Savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde Husilere ait yerler bombalandı. ABD Hava Kuvvetlerinden Korgeneral Alex Grynkewich 100’ün üzerinde hassas füzenin ateşlendiğini ve 60 hedefin vurulduğunu açıkladı.

HUSİLER: GERİ ADIM YOK

Saldırılarda 5 Husi mensubunun öldüğünü, 6’sının yaralandığını bildiren Husiler “Saldırılara cevap olarak Kızıldeniz’de ABD ve İngiliz savaş gemileri ile birlikte üslerine karşılık veriyoruz. İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceğiz” diye açıklama yaptı.

DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE

Rusya ile Ukrayna arasında savaş, Güney Kore ile Kuzey Kore arasında gerilim, ABD ile İngiltere’nin Yemen’i bombalamasının ardından gözler Asya’daki gerilime çevrildi. Tayvan bugün başkanlık ve parlamento seçimlerine giderken, ABD yönetimi Tayvan’ı kendi toprağı olarak gören Çin’i “seçimlere müdahale etme” diye uyardı. Sandıktan çıkacak sonucun Pekin - Washington yönetimi arasında gerginliğe yol açabileceği belirtiliyor.

İNGİLİZ JETLERİ RUM KESİMİNDEN KALKTI

İngiltere, Yemen’deki saldırılara katılan savaş uçaklarının, Kıbrıs’ın güneyindeki İngiliz askerî üs bölgesi olan Ağrotur’dan kalktığını açıkladı. Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait Typhoon tipi dört uçağın, hedefleri Paveway bombalarıyla vurduğunu bildirdi. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, vurulan hedeflerin videosunu ve fotoğraflarını da yayınladı.

BMGK ACİL TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

ABD Başkanı Joe Biden, Kızıldeniz’deki saldırılara misilleme olarak Yemen’de bazı hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Biden “Benim talimatım doğrultusunda ABD askerî kuvvetleri, Birleşik Krallık ile birlikte ve Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda’nın desteğiyle saldırı düzenledi” dedi.

Saldırılara tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve İngiltere’nin Yemen’deki Husiler’e düzenlediği saldırılara ilişkin “ABD ve İngiltere’nin Yemen’e yönelik saldırılarını kınıyoruz” dedi. Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimî Temsilciliği de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) acil toplanmasını talep etti. Saldırıya bir başka tepki Husileri destekleyen İran’dan geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani “Yemen’e yapılan saldırıyı kınıyoruz” derken Çin, saldırılar sebebiyle endişe duyduklarını belirterek hem Husiler’e hem de Batılı ülkelere barış çağrısı yaptı.

MİSYONA KATILMAYACAĞIZ

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, AB’nin Kızıldeniz’de kurmayı planladığı misyona katılmayacağını açıkladı. Mısır, Kızıldeniz’de Yemen’e yönelik saldırıların ardından “derin endişesini” dile getirerek, bölgedeki gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.BM Genel Sekreteri, Kızıldeniz’de gemilerini koruyan ülkelere uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunarak, tüm taraflardan durumu kötüleştirebilecek adımlardan kaçınmasını istedi.

Bölge ülkelerinden Bahreyn “Yemen’e karşı koalisyon güçlerinin bir üyesiyiz” açıklamasını yaparken Suudi Arabistan ve Ürdün “Kızıldeniz’de gerçekleştirilen askerî operasyonları ve Yemen’deki noktalara düzenlenen hava saldırılarını büyük endişeyle takip ediyoruz” dedi. Umman, hiçbir uçağın Yemen’e saldırmak için hava sahasını kullanmasına izin vermeyeceğini açıklarken, Irak hükûmeti saldırıları kınadı. The Guardian gazetesi “İtalya operasyonlara katılmayı reddetti” diye yazarken Almanya “hava operasyonlarını destekliyoruz” açıklamasında bulundu.

2 HAFTALIĞINA TESLA ÜRETİMİ DURDURULDU

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Kızıldeniz’deki silahlı çatışmaların ardından açıklama yaptı. Çatışmalar yüzünden Ümit Burnu üzerinden Avrupa ile Asya arasındaki nakliye rotalarındaki kaymaların tedarik zincirine yansıdığı, bunun da gecikmelere yol açtığını belirten Tesla “Yaşananlar Almanya’daki üretimi etkiledi. Bu sebeple Berlin’deki fabrikamızda üretimi, 29 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında, iki haftalığına durdurma kararı aldık” açıklamasını yaptı.