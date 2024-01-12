İtalya'dan ABD ve İngiltere'ye 'Kızıldeniz' resti

12 Ocak 2024 19:41 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 20:39

Kızıldeniz'de Husilerin, ABD gemisini içindekilerle birlikte batırmalarının ardından ABD de misilleme olarak, Yemen'de Husilere ait bazı hedefleri vurdu. Husiler ise İsrail gemilerine saldırmaya devam edeceklerini belirtip geri adım atmayacaklarını duyurdu.

AVRUPA'DA KIZILDENİZ KRİZİ

Kızıldeniz'de sular giderek ısınırken, Husilere yönelik saldırılar Avrupa'da da krizin kapısını araladı. Daha önce Kızıldeniz'de ABD'nin kuracağı koalisyon gücüne rest çeken İtalya bir kez daha Husilere saldırmayı reddetti.

İngiltere'de bir hükümet kaynağının yaptığı açıklamaya göre, İtalya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi grubuna karş düzenlediği saldırılara katılmayı redderek,Roma'nın Kızıldeniz'de "sakinleştirici" bir politika izlemeyi tercih ettiğini açıkladı.

PARLOMENTO ONAYLAMADAN İMKANSIZ

Konunun hassasiyeti nedeniyle ismini vermek istemeyen kaynak, hükümetin herhangi bir askeri harekata katılmak için parlamentonun desteğine ihtiyaç duyacağını, bu durumun da hızlı onayın imkansız hale geleceğini söyledi.

SALIRIYA DESTEK VEREN ÜLKELER BELLİ OLDU

ABD'li yetkililer, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de birçok hedefi havadan ve denizden vurduğunu, Hollanda, Avustralya, Kanada ve Bahreyn'in ise lojistik ve istihbarat desteği sağladığını söyledi.

KIZILDENİZ'DE SON DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

GEMİ SEFERLERİ BİR BİR DURDU

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliği tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.