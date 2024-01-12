Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Kızıldeniz krizi Tesla'yı vurdu, Avrupa'daki fabrikası kapandı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Kızıldeniz'de yaşanan gerilim otomotiv devi Tesla'yı vurdu. ABD merkezli şirkete ait bazı fabrikalarda üretimin durduğu ortaya çıktı. Otomobil üreticisi teslimatların uzayacağı endişesiyle Almanya'daki fabrikasını kapattı.

    Kızıldeniz krizi Tesla&#039;yı vurdu, Avrupa&#039;daki fabrikası kapandı
    T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Amerika Birleşik Devletleri merkezli elektrikli araç firması Tesla, Kızıldeniz'de meydana gelen kriz nedeniyle Almanya'daki üretimini durdurdu. Otomobil devinin Berlin'deki fabrikasında parça teslimatında yaşanan gecikmeler sebebiyle iki hafta boyunca üretim yapılmayacak.

    Tesla tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, nakliyelerde yaşanan gecikmelere özellikle vurgu yapıldı. Şirket, Almanya fabrkiasında 29 Ocak'tan 11 Şubat'a kadar üretimin büyük bölümünün askıya alınacağını duyurdu.

    NAKLİYE İŞLEMLERİ UZADI, ÜRETİM DURDU

    NTV'nin aktardığı bilgilere göre, Tesla, Kızıldeniz'deki çatışmalara bağlı olarak nakliye rotalarındaki kaymaların fabrikadaki üretimi etkilediğini açıkladı. Açıklamada, uzun süren nakliyelerin tedarik zincirlerinde boşluğa yol açtığı kaydedildi.

    Peki, Kızıldeniz'de yaşanan krizin kaynağı ne? ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerine havadan ve denizden saldırı başlatmıştı. Husiler de Kızıldeniz'deki savaş gemilerine tepki verdi. 

    Kızıldeniz rotası, küresel deniz trafiğinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyordu. Yaşanan kriz nedeniyle maliyetlerdeki artış devam ederken, taşıma süreleri oldukça uzadı. Maliyetlerin en az iki katına çıktığı ifade edilmişti. Gemilerin yolculuk sürelerinin ise yüzde 30 artabileceği kaydedilmişti.

    Düzenleyen:  - T-Otomobil
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TeslaOtomobil
    Haberler > T-Otomobil > Kızıldeniz krizi Tesla'yı vurdu, Avrupa'daki fabrikası kapandı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Tesla iki modelin fiyatını düşürdü - T-OtomobilTesla iki modelin fiyatını düşürdüTogg T10F fastback ilkler arasında - T-OtomobilTogg T10F fastback ilkler arasındaTogg sedan bu akşam dünya sahnesine çıkacak - T-OtomobilTogg sedan bu akşam dünya sahnesine çıkacakTürk mühendis geliştirdi: Otomatik tadında manuel araç keyfi - T-OtomobilTürk mühendis geliştirdi: Otomatik tadında manuel araç keyfiTogg sedanın adı belli oldu - T-OtomobilTogg sedanın adı belli olduTogg'un büyük bataryalı versiyonunun fiyatı ucuzladı - T-OtomobilTogg'un büyük bataryalı versiyonunun fiyatı ucuzladıTogg 2024 için yeni sürprize hazırlanıyor - T-OtomobilTogg 2024 için yeni sürprize hazırlanıyorTürkiye'de en çok satılan otomotiv markaları belli oldu - T-OtomobilTürkiye'de en çok satılan otomotiv markaları belli olduTesla'dan sürücüleri kızdıran değişiklik - T-OtomobilTesla'dan sürücüleri kızdıran değişiklikAir süspansiyonlu Togg görücüye çıktı - T-OtomobilAir süspansiyonlu Togg görücüye çıktı
    Sonraki Haber Yükleniyor...