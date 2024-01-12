Kızıldeniz krizi Tesla'yı vurdu, Avrupa'daki fabrikası kapandı

12 Ocak 2024 14:50 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 14:51

Amerika Birleşik Devletleri merkezli elektrikli araç firması Tesla, Kızıldeniz'de meydana gelen kriz nedeniyle Almanya'daki üretimini durdurdu. Otomobil devinin Berlin'deki fabrikasında parça teslimatında yaşanan gecikmeler sebebiyle iki hafta boyunca üretim yapılmayacak.

Tesla tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, nakliyelerde yaşanan gecikmelere özellikle vurgu yapıldı. Şirket, Almanya fabrkiasında 29 Ocak'tan 11 Şubat'a kadar üretimin büyük bölümünün askıya alınacağını duyurdu.

NAKLİYE İŞLEMLERİ UZADI, ÜRETİM DURDU

NTV'nin aktardığı bilgilere göre, Tesla, Kızıldeniz'deki çatışmalara bağlı olarak nakliye rotalarındaki kaymaların fabrikadaki üretimi etkilediğini açıkladı. Açıklamada, uzun süren nakliyelerin tedarik zincirlerinde boşluğa yol açtığı kaydedildi.

Peki, Kızıldeniz'de yaşanan krizin kaynağı ne? ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerine havadan ve denizden saldırı başlatmıştı. Husiler de Kızıldeniz'deki savaş gemilerine tepki verdi.

Kızıldeniz rotası, küresel deniz trafiğinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyordu. Yaşanan kriz nedeniyle maliyetlerdeki artış devam ederken, taşıma süreleri oldukça uzadı. Maliyetlerin en az iki katına çıktığı ifade edilmişti. Gemilerin yolculuk sürelerinin ise yüzde 30 artabileceği kaydedilmişti.