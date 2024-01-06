Tesla'dan sürücüleri kızdıran değişiklik

6 Ocak 2024 17:21 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 17:32

Tesla, ABD'deki çeşitli Model Y, S ve X araçlarının menzil tahminlerini düşürerek belirli donanımlardaki rakamı yüzde 6'ya kadar düşürdü. Otomobil firması, Model Y'nin Performance donanımı için önceki 303 mil tahmininden 28 mil daha düşük olan 285 mil menzili gösteriyor. Model Y Long Range menzili ise 330 milden 310 mile indi. Model X'in Plaid'i 333 milden 326 mile düştü.

Model S Plaid'e ilişkin tahminler de güncellendi; daha spesifik olarak 19 inç tekerleklere sahip konfigürasyon 396 milden 359 mile düştü.

Bu değişiklikler Tesla'nın İngiltere ve Avrupa Birliği listelerinde yapılmadı. Ayrıca Cybertruck, Model 3 ve Model Y Rear-Wheel Drive (arkadan çekişli) gibi diğer araçların menzillerinde değişikliğe gidilmedi.

TESLA NEDEN MENZİL TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ?

Tesla, menzil tahminlerinin neden düşürüldüğüne ilişkin bir açıklama yapmadı. Drive Tesla, şirket içi belgeleri inceledikten sonra değişikliklerin iki şeyle alakalı olduğunu aktardı.

Birincisi, Tesla tarafından gerçekleştirilen ve daha fazla enerji gerektiren konfor ve işlevsellik iyileştirmeleri. İkincisi ise daha yüksek tüketim ve genel menzilde hafif bir azalma ile sonuçlanan revize edilmiş EPA test gereksinimlerinin uygulanmasıdır.

EPA, otomobil devinin Model S Long Range modelinde 650 kilometrelik menzili abarttığını iddia ederken, Tesla yıllardır menzili abartmakla anılıyor. Geçen Ekim ayında ABD Adalet Bakanlığı, Tesla'nın tahmini kilometresine ilişkin rakamların çoğunun kasıtlı olarak şişirildiğine dair raporların ardından bir soruşturma başlatmıştı.